Politika

OVAKVE PORODICE SU SNAGA SRBIJE Mali: U vremenu kada mnoga sela ostaju bez mladih ljudi, oni pokazuju da selo ima budućnost

В. Н.

29. 09. 2026. u 19:33

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POTPREDSEDNIK SNS, Siniša Mali, posetio je porodicu Bujagić u Rogaču.

ОВАКВЕ ПОРОДИЦЕ СУ СНАГА СРБИЈЕ Мали: У времену када многа села остају без младих људи, они показују да село има будућност

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Vladan Bujagić i njegova supruga Tijana, oboje prosvetni radnici, pre pet godina doneli su važnu životnu odluku. Nakon godina provedenih u Aranđelovcu, vratili su se na dedovinu u Rogaču, u želji da svoju decu odgajaju u zdravom, porodičnom i prirodnom okruženju.

Najveće bogatstvo porodice Bujagić nisu ni hektari zemlje ni stoka koju uzgajaju, već njihovo troje dece - Vasilije, učenik prvog razreda, Natalija, učenica trećeg razreda i Andrija, učenik šestog razreda.

Porodica obrađuje čak 25 hektara zemlje. Na svom imanju gaje 15 grla goveda, oko 60 ovaca, dok svinje i živinu drže za potrebe domaćinstva. Njihov život pokazuje da se obrazovanje, rad i poljoprivreda mogu uspešno uskladiti kada postoji jasna želja da se sačuva porodično ognjište, i kada imaju pristojne uslove za život na selu. Do njihovog doma stigli su novi put, gasna mreža i vodovod, što potvrđuje da život na selu više ne znači odricanje od komfora, već priliku za kvalitetniji i zdraviji porodični život.

Priča porodice Bujagić je priča o povratku korenima, o hrabrosti da se izabere život u skladu sa prirodom i porodičnim vrednostima. U vremenu kada mnoga sela ostaju bez mladih ljudi, oni pokazuju da selo ima budućnost. Uživao sam u vremenu provedenom sa njima.

Snaga Srbije je u ovakvim porodicama i za to se bori lista „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

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