Košarka

Kabengele ugasio Barselonu: Dubai slavio na krilima maestralnog centra

Filip Milošević

29. 09. 2026. u 20:10

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Sjajno izdanje Dubaija.

Кабенгеле угасио Барселону: Дубаи славио на крилима маестралног центра

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Košarkaši Dubaija savladali su Barselonu u 2. kolu Evrolige sa 94:87 (23:25, 29:12, 24:25, 18:25).

Iako su se gosti našli u vođstvu posle prvih 10 minuta usled odličnog ritma, usledio je totalni potop u drugom kvartalu. Tamo su protivniku dozvolili 12, pa osam poena bez odgovora, što je bilo dovoljno za 15 razlike na pauzi.

Maesteralno prvo poluvreme je odigrao Kabengele sa 14 ubačenih poena.

U nastavku su domaćini otišli i na +20, međutim kao da su se tada opustili i usledila je velika serija Barselone, te je na nekoliko minuta do kraja meča stigla na samo dva poseda zaostatka.

Ipak, Dubai je odoleo napadima Katalonaca i upisao pobedu. Monstruoznu partiju je odigrao Kabengele sa 21 poenom i 6 skokova. Pratili su ga Mekinli Rajt i Dvejn Bejkon sa po 14 poena.

Kod Barselone bivši kapiten Partizana je jedini ostavio pozitivan utisak i odigrao sjajnu partiju sa 25 poena.

Dubai nakon dva kola ima skor 2-0, dok je Barselona sada na 1-1.

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