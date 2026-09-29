SRUŠITI ZIDOVE U EVROPI: Poruke pape na odlasku iz Francuske
O EVROPI se ne može govoriti a da se ne pomene hrišćanstvo, poručio je papa Lav Četrnaesti iz Meca gde je juče završavao svoju četvorodnevnu apostolsku posetu Francuskoj.
Za razliku od poruka prethodnih dana, papine poruke poslednjeg dana posete Francuskoj imale su više politički karakter.
- Kakav bi lepši plebiscit mogao da postoji za našu EU od želje da se pripada Evropi, prostoru mira i bezbednosti, demokratije i prosperiteta – kazao je papa.
Odao je počast rodonačelniku EU Robertu Šumanu, iz kongresnog centra koji nosi njegovo ime u Mecu, istakavši da je reč o čoveku vere koji je umeo da nekadašnje linije podela pretvori u most nade za Evropu.
- U Evropi je hitno potrebno srušiti zidove koji je razdiru – naglasio je poglavar Svete Stolice.
Lav Četrnaesti je poručio da Evropu smatra kulturnom i istorijskom stvarnošću, čak pre nego geografskom. U govoru je istakao da je teško dati definiciju Evrope, budući da je kontinent "postepeno sticao svest o sebi tokom istorijskih razdoblja helenističke civilizacije, Rimskog carstva, a zatim širenja hrišćanstva, uključujući vremenom nove kulture, među kojima, između ostalih, germanske i slovenske."
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZLOKOBNA PRETNjA MAĐARA RUSIJI: "Pretvorićemo Putinove pešadince u dinstano meso, poješće ih 'kuga 3. milenijuma'"
28. 09. 2026. u 23:26 >> 23:59
ZELENSKI PLAŠI ZAPAD: Rusi su već započeli dodatnu mobilizaciju, stižu i plaćenici
28. 09. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)