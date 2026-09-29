SRUŠITI ZIDOVE U EVROPI: Poruke pape na odlasku iz Francuske

O EVROPI se ne može govoriti a da se ne pomene hrišćanstvo, poručio je papa Lav Četrnaesti iz Meca gde je juče završavao svoju četvorodnevnu apostolsku posetu Francuskoj.

Foto: Printskrin

Za razliku od poruka prethodnih dana, papine poruke poslednjeg dana posete Francuskoj imale su više politički karakter.

- Kakav bi lepši plebiscit mogao da postoji za našu EU od želje da se pripada Evropi, prostoru mira i bezbednosti, demokratije i prosperiteta – kazao je papa.

Odao je počast rodonačelniku EU Robertu Šumanu, iz kongresnog centra koji nosi njegovo ime u Mecu, istakavši da je reč o čoveku vere koji je umeo da nekadašnje linije podela pretvori u most nade za Evropu.

- U Evropi je hitno potrebno srušiti zidove koji je razdiru – naglasio je poglavar Svete Stolice.

Lav Četrnaesti je poručio da Evropu smatra kulturnom i istorijskom stvarnošću, čak pre nego geografskom. U govoru je istakao da je teško dati definiciju Evrope, budući da je kontinent "postepeno sticao svest o sebi tokom istorijskih razdoblja helenističke civilizacije, Rimskog carstva, a zatim širenja hrišćanstva, uključujući vremenom nove kulture, među kojima, između ostalih, germanske i slovenske."