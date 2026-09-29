Svet

SRUŠITI ZIDOVE U EVROPI: Poruke pape na odlasku iz Francuske

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

O EVROPI se ne može govoriti a da se ne pomene hrišćanstvo, poručio je papa Lav Četrnaesti iz Meca gde je juče završavao svoju četvorodnevnu apostolsku posetu Francuskoj.

СРУШИТИ ЗИДОВЕ У ЕВРОПИ: Поруке папе на одласку из Француске

Foto: Printskrin

Za razliku od poruka prethodnih dana, papine poruke poslednjeg dana posete Francuskoj imale su više politički karakter.

- Kakav bi lepši plebiscit mogao da postoji za našu EU od želje da se pripada Evropi, prostoru mira i bezbednosti, demokratije i prosperiteta – kazao je papa.

Odao je počast rodonačelniku EU Robertu Šumanu, iz kongresnog centra koji nosi njegovo ime u Mecu, istakavši da je reč o čoveku vere koji je umeo da nekadašnje linije podela pretvori u most nade za Evropu.

- U Evropi je hitno potrebno srušiti zidove koji je razdiru – naglasio je poglavar Svete Stolice.

Lav Četrnaesti je poručio da Evropu smatra kulturnom i istorijskom stvarnošću, čak pre nego geografskom. U govoru je istakao da je teško dati definiciju Evrope, budući da je kontinent "postepeno sticao svest o sebi tokom istorijskih razdoblja helenističke civilizacije, Rimskog carstva, a zatim širenja hrišćanstva, uključujući vremenom nove kulture, među kojima, između ostalih, germanske i slovenske."

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BUDŽET EU NA STAKLENIM NOGAMA? Nemačka postavila jasan ultimatum
Svet

0 0

BUDŽET EU NA STAKLENIM NOGAMA? Nemačka postavila jasan ultimatum

ŠEST zemalja EU, predvođenih Nemačkom, zapretilo je da će odbaciti novi sedmogodišnji budžet bloka za period 2028–2034. ukoliko se potrošnja ne smanji za "stotine milijardi" evra, preneo je "Fajnenšel tajms" pozivajući se na pismo koje su potpisali i lideri Holandije, Švedske, Danske, Austrije i Finske.

29. 09. 2026. u 12:08

Politika
Tenis
Fudbal
SPAKOVALE KOFERE: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije - Nika se oglasila kasno u noć, podelila snimak malo pred napuštanje doma

SPAKOVALE KOFERE: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije - Nika se oglasila kasno u noć, podelila snimak malo pred napuštanje doma