„Ne bih se osećao prijatno zbog toga“: Legendarni fudbaler Junajteda o "slučaju Siti", jedna stvar mu posebno smeta

U javnosti su se pojavili zahtevi da Sitiju budu oduzete titule osvojene od 2008. godine

ANDREW YATES / AFP / Profimedia

Legendarni napadač Mančester junajteda Vejn Runi smatra da njegov bivši klub ne bi trebalo naknadno da dobije medalje za osvojene titule ukoliko Mančester sitiju budu oduzete zbog kršenja finansijskih pravila Premijer lige.

Mančester siti je proglašen krivim za većinu od 115 optužbi koje mu je Premijer liga stavila na teret, a klub je sve navode odlučno negirao. Kazna još nije određena, a očekuje se da će klub uložiti žalbu.

U javnosti su se pojavili i zahtevi da Sitiju budu oduzete titule osvojene od 2008. godine, što bi otvorilo pitanje naknadne dodele trofeja i medalja ekipama koje su u tim sezonama završavale kao drugoplasirane. Bivši Runijevi saigrači Rio Ferdinand i David de Hea već su rekli da bi Mančester junajted trebalo da dobije titule retroaktivno.

- Kada čujem bivše saigrače i druge ljude kako kažu: ’Želim medalju’... Ja sam zadovoljan sa ovih pet koje sam osvojio. Ne bih želeo ovu, da 15 godina kasnije dobijem medalju samo zato što je Siti varao - jasan je Runi.

S druge strane, Runi, koji je sa Junajtedom osvojio pet titula, bio je deo ekipe koja je 2012. godine završila kao druga, posle čuvenog gola Serhija Aguera u nadoknadi vremena protiv Kvins Park Rendžersa, kojim je Siti došao do titule - sve nakon preokreta koji je usledio pošto su fudbaleri KPR-a saznali da i u slučaju poraza ostaju u ligi!.

Ipak, Runi ne smatra da bi Junajted trebalo da prihvati medalje za tu sezonu.

- Ne bih se osećao prijatno da prihvatim još jednu medalju Premijer lige, jer mislim da je ne zaslužujemo. Te sezone nismo uradili dovoljno da osvojimo ligu - rekao je Runi u podkastu „Stick to United“.

On je dodao da bi mu, s druge strane, bilo izuzetno teško kada bi mu neka od već osvojenih priznanja bila oduzeta zbog postupaka na koje nije mogao da utiče.

- Na kraju svega bi trebalo da budu oštro kažnjeni, ali koliko god da se svi osećamo oštećeno zbog onoga što se dogodilo, bilo bi suludo vraćati se u prošlost i početi da menjamo rezultate - poručio je slavni menadžer i podsetio da je zbog varanja Sitija mnogo ošetećen i Totenhem koga je on vodio od 2008. do 2012. godine