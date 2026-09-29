Fudbal

Debakl Srbije usred Subotice! Komšije očitale lekciju "orlićima"

У. Ћ.

29. 09. 2026. u 19:20

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Srbija je memorijalni turnir „Stevan Ćele Vilotić“ završila sa jednim bodom i gol-razlikom od 2:8.

Дебакл Србије усред Суботице! Комшије очитале лекцију орлићима

FOTO: FSS

Omladinska reprezentacija Srbije završila je nastup na turniru „Stevan Ćele Vilotić“ teškim porazom od Mađarske 4:0 na Gradskom stadionu u Subotici.

Bio je to još jedan neuspešan meč selekcije Slađana Nikolića, koja je turnir završila bez pobede. Srbija je prethodno izgubila od Rumunije 3:1, dok je protiv Bugarske odigrala nerešeno 1:1.

Mađarska je pitanje pobednika praktično rešila već u prvom poluvremenu, pošto je na odmor otišla sa tri gola prednosti. U nastavku je postigla još jedan pogodak i bez većih problema privela utakmicu kraju.

Konačnih 0:4 dodatno je zaokružilo slab nastup Srbije na turniru, posebno imajući u vidu da su Rumuni i Mađari našu selekciju savladali ukupnim rezultatom 7:1.

U pitanju je generacija igrača rođenih 2008. godine, koja je na turnir stigla oslabljena za Vasilija Kostova i Vasilija Novičića, dok Aleksa Damjanović nije mogao da nastupi zbog suspenzije zarađene posle crvenog kartona protiv Rumunije.

Za razliku od prethodne generacije, koja je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo odradila bez poraza, a potom na završni turnir otišla u alternativnom sastavu i ispala u grupnoj fazi, od ove selekcije se nije očekivao isti nivo rezultata. Ipak, turnir je završen sa dva poraza i remijem, uz ukupno osam primljenih golova i samo dva postignuta i to predstavlja veoma loš učinak.

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