Oglasio se Mančester siti: U šoku smo, postoje neoborivi dokazi da smo nevini
Engleski klub odbija da prihvati krivicu.
Šok i neverica na "Itihadu". Popularni "građani" oglasili su se zbog saopštenja Premijer lige, prema kom su od strane Nezavisne komisije proglašeni krivim za kršenje finansijskih pravila po svim tačkama. To se odnosi na period od sezona 2009/10. do 2017/18.
Iz Mančester sitija jasno poručuju da su razočarani i neprijatno iznenađeni ovakvim ishodom. Kategorički odbacuju sve optužbe i tvrde da su nevini, a najvljuju i hitno pokretanje žalbenog postupka.
"Fudbalski klub Mančester siti je razočaran i iznenađen mišljenjem komisije Premijer lige koje je objavljeno. Klub je nevin po optužbama koje su iznete, a postoji obiman skup neoborivih dokaza koji idu u prilog svim njegovim stavovima povodom ovog slučaja. Zato ćemo biti neumoljivi i, gde god je to potrebno, aktivni pred svim odgovarajućim regulatornim i pravnim instancama", poručili su sa "Itihada".
Desetostruki šampion Engleske navodi i da je postupak Premijer lige i dalje u toku, sa značajnim elementima koji još nisu okončani.
"FK Mančester siti će sada iskoristiti sve žalbene mogućnosti koje su mu na raspolaganju, na osnovu toga što spomenuto mišljenje sadrži jasne materijalne greške u pogledu prava, principa i činjenica, te je stoga pravno neodrživo. Klub je tokom osam godina predano poštovao propisani postupak, na osnovu pretpostavke da će se Upravni odbor i rukovodstvo Premijer lige ponašati kao nezavisan, nepristrasan i pravedan regulator, oslobođen bilo kakvog pristrasnog uticaja. Klub je očigledno ograničen u onome što može dalje da izjavi sve dok se svi budući postupci ne završe", navodi se u saopštenju "građana".
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