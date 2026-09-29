TEHERAN OPASNO PRETI: Ako budemo sprečeni da izvozimo naftu, niko u regionu je neće prodavati
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf upozorio je da nijedna zemlja u regionu neće moći da prodaje naftu ako Iran bude sprečen da je izvozi, kao i da nijedna infrastruktura u regionu neće biti bezbedna ukoliko bezbednost Irana ne bude osigurana.
- U regionu gde mi ne prodajemo naftu, niko neće prodavati naftu, a ako naša bezbednost nije osigurana, nijedna infrastruktura neće biti bezbedna - rekao je Kalibaf na otvorenoj sednici parlamenta, preneo je Mehr.
On je, govoreći o američkim stavovima o Ormuskom moreuzu i prolasku brodova kroz taj plovni put, rekao da su takve izjave ponavljanje ranijih tvrdnji i poručio da bi SAD i druge zemlje trebalo da znaju kakav bi bio odgovor Irana.
Kalibaf je rekao da je "era zastrašivanja i pretnji" prema Iranu završena i da će odgovor Islamske Republike na "svaku agresiju i avanturu biti čvrst, precizan i brz".
On je ocenio da bi eventualni pokušaji SAD da uvedu pomorsku blokadu, zatvore vazdušne koridore i izvrše pritisak na iranske trgovačke pravce propali, pozivajući se na iskustvo Irana tokom rata sa Irakom.
Takođe je rekao da Iran nije ratoljubiv, ali da neće oklevati da brani svoju bezbednost, dostojanstvo i prava, kao i da nijedna pretnja neće naterati zemlju da se povuče.
Govoreći o unutrašnjim pitanjima, Kalibaf je pozvao iranske zvaničnike da zaštite životni standard stanovništva, posebno kupovnu moć radnika, zaposlenih i penzionera, kao i da reformišu sistem snabdevanja hranom.
On je ocenio da su Iranu u aktuelnim okolnostima potrebni brzo donošenje odluka, blagovremeno delovanje i jačanje nacionalne solidarnosti.
(Sputnjik)
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