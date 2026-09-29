BOMBI NEMA? Tokom istrage u bazi RAF Ferford nisu nađene eksplozivne naprave

BRITANSKA policija za borbu protiv terorizma saopštila je danas da nisu pronađene improvizovane eksplozivne naprave tokom istrage o sumnjivim vozilima koja su bila parkirana blizu baze britanskog kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) Ferford, koju američke snage koriste za napade na Iran.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Policija je navela da je tokom pretresa vozila na licu mesta pronađena određena količina benzina, prenosi Skaj njuz.

Načelnik nacionalne službe za borbu protiv terorizma u Velikoj Britaniji Lorens Tejlor je rekao da su sumnjiva vozila koja su pronađena u blizini baze "detaljno pregledana, uz podršku vojnih resursa i forenzičkih stručnjaka".

-I možemo da potvrdimo da nisu pronađene nikakve improvizovane eksplozivne naprave. Ipak, pronađena je određena količina benzina, kazao je Tejlor.

On je dodao da je bezbednost javnosti bila na prvom mestu, prilikom donošenja odluke da se pet osumnjičenih muškaraca, koji su uhapšeni zbog tog slučaja, puste na slobodu uz kauciju.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Policija je saopštila da je policijska akcija pokrenuta "zbog niza primljenih informacija", što je uključivalo i poziv jednog građanina.

Kako je saopšteno, nakon što su izvršeni pretresi objekata u Londonu, koji se povezuju sa uhapšenima a zatim oslobođenim muškarcima, aktivnosti na mestima istrage oko baze RAF Ferford smanjuju, i očekuje se da će do sutra biti potpuno obustavljene.

Pet muškaraca koji su uhapšeni u nedelju i dalje su pod istragom nakon što su pušteni uz kauciju, a policija navodi da je odluka o njihovom puštanju doneta u okviru istražnog postupka.

-Razumem zašto je ovaj razvoj događaja za mnoge predstavljao iznenađenje, ali želim da ponovim da je reč o odluci koja je doneta u okviru istrage, koja se zasniva na iskustvu i pažljivom razmatranju policijskih ovlašćenja, kazao je Tejlor.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije danas da je u sumnjivu zaveru za bombaški napad u blizini britanske vazduhoplovne baze RAF Ferford u Glosterširu "očigledno" umešan strani akter.

U bazi Ferford na jugozapadu Engleske, koju koriste američke snage, 27. septembra je proglašena vanredna sitaucija, a pet muškaraca je uhapšeno u njenoj blizini, zbog sumnje da su počinili krivična dela prema Zakonu o eksplozivima.

Stanovnici Velforda, blizu baze Ferford, tokom te operacije bili su evakuisani u rekreativni centar.

Tanjug

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