Svet

RUSIJA POD UDAROM DRONOVA: PVO presrela i uništila 129 letelica

D.D.

29. 09. 2026. u 11:04

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PROTIVVAZDUŠNA odbrana je oborila 129 bespilotnih letelica iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСИЈА ПОД УДАРОМ ДРОНОВА: ПВО пресрела и уништила 129 летелица

MOD Rusije

- Tokom protekle noći, od 20 časova 28. septembra do osam časova po moskovskom vremenu 29. septembra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 129 ukrajinskih bespilotnih letelica -navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Kurske, Orlovske, Smolenske oblasti, Republike Krim i iznad voda Crnog mora.

(Rt Balkan)

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