RUSIJA POD UDAROM DRONOVA: PVO presrela i uništila 129 letelica
PROTIVVAZDUŠNA odbrana je oborila 129 bespilotnih letelica iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Tokom protekle noći, od 20 časova 28. septembra do osam časova po moskovskom vremenu 29. septembra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 129 ukrajinskih bespilotnih letelica -navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Kurske, Orlovske, Smolenske oblasti, Republike Krim i iznad voda Crnog mora.
(Rt Balkan)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MASOVNI NAPAD NA RUSIJU: Oborene 254 ukrajinske bespilotne letelice
28. 09. 2026. u 10:42
"Jesu li to igračke, dečja igra? Oni su započeli, osetiće ruske osvetničke udare!"
26. 09. 2026. u 11:03
LAVROV OTKRIO PROPUŠTENE ŠANSE KIJEVA: "Svaki put su odbijali mirno rešenje"
23. 09. 2026. u 18:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)