Svet

PENTAGON NA UDARU HAKERA: Procurili osetljivi podaci o milionima ljudi

D.D.

29. 09. 2026. u 11:04

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HAKERSKI upadi u bazu podataka Pentagona doveli su od oktobra 2025. do jula 2026. godine do otkrivanja osetljivih podataka o 2,76 miliona živih i 294.000 preminulih osoba, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i podatke o poslovima koje su obavljali, saopštio je zvaničnik američkog Ministarstva odbrane.

ПЕНТАГОН НА УДАРУ ХАКЕРА: Процурили осетљиви подаци о милионима људи

Foto: Printsrkin/Jutjub/Engineering The Impossible

Informacioni sistem Centra za podatke o radnoj snazi Ministarstva odbrane (DMDC) čuva podatke o aktivnim i rezervnim vojnicima, civilnim radnicima, izvođačima, veteranima i članovima vojnih porodica, a njegova baza sadrži više od 60 miliona evidencija o osoblju.

Zvaničnik je rekao da je mali broj neovlašćenih korisnika pristupao ličnim podacima, a da je DMDC nakon otkrivanja problema odmah otklonio ranjivost, prenosi Ej-Bi-Si. Za sada, dodao je, nema dokaza da su otkriveni podaci zloupotrebljeni. Pogođenim osobama ponuđeni su zaštita identiteta i resursi za praćenje kreditne sposobnosti.

Vest o "upadu" u Pentagonovu bazu pojavila se nakon što je Federalni istražni biro (FBI) obavestio zaposlene o bezbednosnom incidentu povezanom sa portalom za zapošljavanje FBIJobs.gov.

Prema izvorima Ej-Bi-Si njuza, jedna hakerska grupa ranije je najavila objavljivanje podataka zaposlenih FBI-ja, uključujući imena, adrese, privatne i poslovne kontakte, brojeve socijalnog osiguranja, datume rođenja i kontakte za hitne slučajeve.

Hakerska grupa "ShinyHunters" saopštila je, međutim, za list "Njujork tajms" i "404 medija" da neće objaviti podatke, navodeći da incident nije bio iznuda niti pokušaj finansijske dobiti, već "marketinška kampanja".

FBI je saopštio da pogođeni sistem nije klasifikovan i počeo je da obaveštava zaposlene na koje se incident odnosi.

(Rt Balkan)

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