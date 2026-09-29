PENTAGON NA UDARU HAKERA: Procurili osetljivi podaci o milionima ljudi
HAKERSKI upadi u bazu podataka Pentagona doveli su od oktobra 2025. do jula 2026. godine do otkrivanja osetljivih podataka o 2,76 miliona živih i 294.000 preminulih osoba, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i podatke o poslovima koje su obavljali, saopštio je zvaničnik američkog Ministarstva odbrane.
Informacioni sistem Centra za podatke o radnoj snazi Ministarstva odbrane (DMDC) čuva podatke o aktivnim i rezervnim vojnicima, civilnim radnicima, izvođačima, veteranima i članovima vojnih porodica, a njegova baza sadrži više od 60 miliona evidencija o osoblju.
Zvaničnik je rekao da je mali broj neovlašćenih korisnika pristupao ličnim podacima, a da je DMDC nakon otkrivanja problema odmah otklonio ranjivost, prenosi Ej-Bi-Si. Za sada, dodao je, nema dokaza da su otkriveni podaci zloupotrebljeni. Pogođenim osobama ponuđeni su zaštita identiteta i resursi za praćenje kreditne sposobnosti.
Vest o "upadu" u Pentagonovu bazu pojavila se nakon što je Federalni istražni biro (FBI) obavestio zaposlene o bezbednosnom incidentu povezanom sa portalom za zapošljavanje FBIJobs.gov.
Prema izvorima Ej-Bi-Si njuza, jedna hakerska grupa ranije je najavila objavljivanje podataka zaposlenih FBI-ja, uključujući imena, adrese, privatne i poslovne kontakte, brojeve socijalnog osiguranja, datume rođenja i kontakte za hitne slučajeve.
Hakerska grupa "ShinyHunters" saopštila je, međutim, za list "Njujork tajms" i "404 medija" da neće objaviti podatke, navodeći da incident nije bio iznuda niti pokušaj finansijske dobiti, već "marketinška kampanja".
FBI je saopštio da pogođeni sistem nije klasifikovan i počeo je da obaveštava zaposlene na koje se incident odnosi.
(Rt Balkan)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
AMERIKA SPREMA UDAR! Pentagon razrađuje plan za invaziju na Kubu!
27. 09. 2026. u 22:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)