ZAPLENJENA DROGA U HRVATSKOM VOZILU: Provedeni osumnjičeni, evo kolko je narkotika zaplenjeno

PRIPADNICI Uprave granične policije i Policijske uprave u Novom Sadu, otkrili su i zaplenili više od 31 kg marihuane, koja je bila sakrivena u dva crna kofera pronađena u vozilu sa hrvatskim registarskim oznakama.

Foto: Printskrin Pink TV

Policijski službenici su, oko 12 časova, na 1344,5. kilometru reke Dunav, na nasipu, zatekli putničko vozilo marke „Škoda“, hrvatskih registarskih oznaka VU 614-EB.

Foto: Mup

Lice koje se nalazilo u vozilu, nakon što je ugledalo policijske službenike da prilaze, pobeglo je u obližnju šumu. U toku je rad na pronalaska i hapsenju tog lica.

Foto: Mup

Izvršenim uviđajem u vozilu su pronađena dva crna kofera, u kojima se nalazilo ukupno 31 kilogram marihuane, upakovane u 23 providne vakuum-vreće.

Foto: Mup

Pored toga, u vozilu je pronađena i putna isprava hrvatskog državljanina J. D. (1997), kao i crna kožna muška torbica u kojoj se nalazilo 505 evra, 12.500 dinara i 1.140 makedonskih denara, koji su izuzeti.

Foto: Mup

Ova akcija predstavlja nastavak intenzivnog rada i saradnje pripadnika Uprave granične policije i Policijske uprave u Novom Sadu na suzbijanju krijumčarenja i trgovine narkoticima i sprečavanju da droga stigne na ulice.