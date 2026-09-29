MEDVEDEV: Jedinstvena Rusija će formirati najbrojniju poslaničku grupu u istoriji Dume

RUSKA stranka "Jedinstvena Rusija" formiraće najbrojniju poslaničku grupu u istoriji Državne dume, izjavio je u ponedeljak predsednik te stranke Dmitrij Medvedev.

Foto: Tanjug/katerina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP

- Stranka Jedinstvena Rusija je zaista dobila neviđenu podršku, preko 58 odsto glasova, i s obzirom na ove rezultate, formiraćemo najveću frakciju u našoj istoriji - rekao je Medvedev nakon sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina sa liderima stranaka koje su, prema rezultatima izbora, ušle u novi saziv parlamenta, prenose RIA Novosti.

Prema konačnim rezultatima izbora za Državnu dumu devetog saziva, "Jedinstvena Rusija" osvojila je 349 od ukupno 450 poslaničkih mesta.

Izbori za ruski parlament održani su od 18. do 20. septembra, a u novi saziv ušli su predstavnici pet političkih stranaka - "Jedinstvene Rusije", Komunističke partije Ruske Federacije, Liberalno-demokratske partije Rusije, "Novih ljudi" i "Pravedne Rusije - Za istinu", kao i predstavnik stranke „Rodina“ i četiri nezavisna kandidata.

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