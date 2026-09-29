PUTIN POTPISAO NOVI UKAZ: "Vlada Ruske Federacije treba da..."
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se utvrđuje brojnost Oružanih snaga Rusije na više od 2,44 miliona ljudi, uključujući 1,55 miliona aktivnih vojnih lica.
Ukazom, objavljenim u zvaničnoj ruskoj bazi pravnih informacija, nalaže se da se "utvrdi brojnost Oružanih snaga Ruske Federacije na 2.441.630 ljudi, uključujući 1.550.500 vojnih lica".
- Vlada Ruske Federacije treba da obezbedi izdvajanje budžetskih sredstava iz federalnog budžeta neophodnih za sprovođenje tačke 1. ovog ukaza - navodi se u dokumentu.
Prethodni predsednički ukaz o ovom pitanju, od 12. juna 2026. godine, prestaje da važi.
Krajem jula ruski predsednik je ukazom, koji je stupio na snagu 1. avgusta, utvrdio maksimalnu brojnost Oružanih snaga Rusije na 2.426.130 ljudi, uključujući 1.535.000 aktivnih vojnih lica.
Prema tome, maksimalna brojnost Oružanih snaga Rusije povećana je za 15.500 ljudi.
Pre toga, predsednik je u martu povećao utvrđenu brojnost Oružanih snaga Rusije. Ukupno je broj vojnika od marta do septembra 2026. godine povećan za 49.860 ljudi.
(RT Balkan)
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