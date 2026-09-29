Svet

SNAŽAN GRUPNI UDAR RUSKE VOJSKE: Ministarstvo odbrane otkrilo šta su im bile mete

В.Н.

29. 09. 2026. u 09:54

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RUSKA vojska je tokom noći izvela grupni udar preciznim oružjem i dronovima na logističke centre, objekte lučke i transportne infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

СНАЖАН ГРУПНИ УДАР РУСКЕ ВОЈСКЕ: Министарство одбране открило шта су им биле мете

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

U Kijevu je oštećen depo lokomotiva, gde se nalazilo skladište krstarećih raketa FP-5 "flamingo" i njihovih komponenti, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je pogođen centar za obradu podataka "Bimobajl", jedna od glavnih tačaka koja obezbeđuje stabilan prenos informacija putem interneta, uključujući obaveštajne podatke za vojsku. Takođe je oštećen centar za obradu podataka "Parkovi", koji je obrađivao podatke za vladine i komercijalne službe, uključujući i vojsku.

U Kijevskoj oblasti pogođeno je skladište "Belogorodka", gde su se proizvodile i skladištile bespilotne letelice.

U Odeskoj oblasti pogođena je trafostanica "Usatovo", koja snabdeva električnom energijom ukrajinsku lučku infrastrukturu, kao i radionica za proizvodnju bespilotnih letelica u selu Velikodolinsko.

Ministarstvo izveštava da su u luci "Izmail" oštećeni objekti lučke infrastrukture koji omogućavaju istovar vojnog tereta, dok je u luci "Odesa" pogođen teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za Oružane snage Ukrajine.

Pored toga, u tranzitu je oštećen teretni brod koji je prevozio vojni teret u luku "Odesa".

(RT Balkan)

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