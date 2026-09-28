Veliki talenat poslao jasnu poruku Srbiji: Zapravo ne, sve je već rešeno!

Nešto što je i bilo očekivano...

Foto: Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Vasilije Marković debitovao je za seniorsku reprezentaciju Austrije u pobedi nad tzv. Kosovom rezultatom 3:1, a odmah posle utakmice austrijski mediji posebno su se bavili pitanjem njegovog odnosa prema Srbiji.

Mladi fudbaler Austrije u igru je ušao u 68. minutu, zamenivši Paula Venera, a njegov debi na stadionu „Ernst Hapel“ pratilo je oko 47.000 gledalaca. Austrijski mediji ističu da je Marković sa samo 18 godina, četiri meseca i 15 dana postao jedan od najmlađih igrača koji su debitovali za austrijski A tim.

Posle utakmice, Marković je za austrijski "LAOLA1" govorio o emocijama koje je doživeo tokom debija, ali i o mogućnosti da u budućnosti promeni reprezentaciju.

Na direktno pitanje o Srbiji, odgovorio je kratko:

- Ne, zapravo ne. Sve je rešeno!

Austrijski medij upravo ovu poruku izdvaja kao jednu od najvažnijih stvari nakon njegovog prvog nastupa za seniorsku reprezentaciju.

Marković je, međutim, jasno opisao koliko mu je značio debi pred domaćim navijačima.

- Odmah me je prošlo kroz stomak, bio sam pun emocija, nisam ni znao šta da radim - rekao je mladi fudbaler, dodajući da je osećaj igranja pred punim stadionom bio neverovatan.

Austrijanci su posebno primetili i njegovu aktivnost na terenu. „Der Standard“ navodi da je Marković često tražio loptu i mnogo trčao kako bi dolazio u situacije za igru, uz ocenu da je ponekad njegovo zalaganje prelazilo u prenagljenost. Isti list ga opisuje kao mladog igrača od kojeg se još mnogo očekuje.

Marković je u samom finišu utakmice imao i konkretan doprinos u napadu. U 88. minutu uputio je centaršut ka Saši Kalajdžiću, koji je glavom šutirao preko gola.