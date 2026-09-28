Nije sve crno za Orlove! FSS objavio lepe vesti!

Sve bliže jubilarnoj cifri u nacionalnom timu.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Samo devet minuta proveo je na terenu protiv Grčke, u porazu Srbije 1:2, Nemanja Gudelj, ali je selektor Veljko Paunović iskusnog vezistu ostavio ceo meč u još jednom neuspehu Orlova. Ovog puta od Holandije, takođe na stadionu "Rajko Mitić", istim rezultatom.

Međutim, doskorašnji kapiten Sevilje, koji je nedavno postao član Hetafea, imao je razloga za zadovoljstvo.

Gudelj je sa "lalama" odigrao 77. meč za nacionalni tim, po čemu se probio do desetog mesta večne liste fudbalera sa najvećim brojem utakmica u istoriji reprezentacije.

Tim povodom oglasio se i Fudbalski savez Srbije, koji je čestitao Gudelju dostignuće:

🔝🔟🇷🇸 Nemanja Gudelj je protiv Holandije odigrao 𝟳𝟳. utakmicu u dresu „A” tima Srbije i time se popeo na 𝟭𝟬. mesto večne liste igrača sa najviše nastupa u istoriji naše reprezentacije. 👏🏻 https://t.co/ScU9sTRreQ — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 28, 2026

Na listi reprezentativaca sa najviše odigranih susreta za državni tim vodi povratnik među Orlove, Dušan Tadić. Nekadašnji kapiten srpskog tima i Ajaksa upisao je 113 mečeva, sedam utakmica manje odigrao je najbolji strelac u istoriji naše selekcije Aleksandar Mitrović (106), a jedan manje još jedan bivši kapiten Branislav Ivanović, koji je na 105 utakmica.

Potom slede: Dejan Stanković (103), Savo Milošević (102), Aleksandar Kolarov (94), Dragan Džajić (85), Dragan Stojković Piksi i Vladimir Stojković (po 84), dok listu zaključuje već pomenuti Gudelj.

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