Svet

NEMA RAZMIŠLJANJA O POSLEDICAMA: Brisanje nemačke posleratne istorije

Novosti online

28. 09. 2026. u 15:25

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NEMAČKO rukovodstvo briše čitava poglavlja sopstvene istorije sprovodeći antirusku politiku.

НЕМА РАЗМИШЉАЊА О ПОСЛЕДИЦАМА: Брисање немачке послератне историје

Foto: AP Photo/dpa,Bernd Jutrczenka

To je izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski.

- Po mom mišljenju, nemačka vladajuća elita briše čitava poglavlja sopstvene posleratne istorije, a da pritom ni najmanje ne razmišlja o posledicama - citiraju ga RIA Novosti .

Kako je Ljubinski primetio, nemačke vlasti brišu iz sećanja pitanje istorijske odgovornosti prema Sovjetskom Savezu.

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