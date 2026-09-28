NEMA RAZMIŠLJANJA O POSLEDICAMA: Brisanje nemačke posleratne istorije
NEMAČKO rukovodstvo briše čitava poglavlja sopstvene istorije sprovodeći antirusku politiku.
To je izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski.
- Po mom mišljenju, nemačka vladajuća elita briše čitava poglavlja sopstvene posleratne istorije, a da pritom ni najmanje ne razmišlja o posledicama - citiraju ga RIA Novosti .
Kako je Ljubinski primetio, nemačke vlasti brišu iz sećanja pitanje istorijske odgovornosti prema Sovjetskom Savezu.
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