Svet

GEOPOLITIČKI POTRES, IZRAEL PRIPAJA JUG LIBANA: Teroristi Hezbolaha poludeli, predsednik otišao na pregovore sa Izraelcima

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

28. 09. 2026. u 17:05

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LIDER terorističkog Hezbolaha je kritikovao razgovore libanske vlade sa Izraelon, uz posredovanje Vašingtona, rekavši da predsednik Libana nema pravo da se odrekne prava Libana, njegovog naroda i vojske da brane svoju teritoriju ili da "okupatora" pozovu na odgovornost.

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОТРЕС, ИЗРАЕЛ ПРИПАЈА ЈУГ ЛИБАНА: Терористи Хезболаха полудели, председник отишао на преговоре са Израелцима

AP Photo/Majdi Mohammed

On je naglasio da „predsednik snosi primarnu odgovornost za zaštitu suvereniteta Libana“.

Nastavio je rečima: „Problem je agresija, a ne otpor; pokoravanje agresiji kako bi ona prestala znači predaju.“

Kasem je takođe rekao: „Pokoravanje agresiji je predaja; mi je odbacujemo i Liban mora ostati ujedinjen, bez odricanja od bilo kog dela svoje teritorije, jer bi predaja ugrozila njegov suživot i suverenitet.“

On je dodao: „Okvirni sporazum je sramotni ustupak libanskih vlasti, koje su se na jednoj sednici odrekle pregovaračke snage Libana i svih njegovih potencijalnih zahteva, u korist Izraela.“

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