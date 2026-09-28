GEOPOLITIČKI POTRES, IZRAEL PRIPAJA JUG LIBANA: Teroristi Hezbolaha poludeli, predsednik otišao na pregovore sa Izraelcima
LIDER terorističkog Hezbolaha je kritikovao razgovore libanske vlade sa Izraelon, uz posredovanje Vašingtona, rekavši da predsednik Libana nema pravo da se odrekne prava Libana, njegovog naroda i vojske da brane svoju teritoriju ili da "okupatora" pozovu na odgovornost.
On je naglasio da „predsednik snosi primarnu odgovornost za zaštitu suvereniteta Libana“.
Nastavio je rečima: „Problem je agresija, a ne otpor; pokoravanje agresiji kako bi ona prestala znači predaju.“
Kasem je takođe rekao: „Pokoravanje agresiji je predaja; mi je odbacujemo i Liban mora ostati ujedinjen, bez odricanja od bilo kog dela svoje teritorije, jer bi predaja ugrozila njegov suživot i suverenitet.“
On je dodao: „Okvirni sporazum je sramotni ustupak libanskih vlasti, koje su se na jednoj sednici odrekle pregovaračke snage Libana i svih njegovih potencijalnih zahteva, u korist Izraela.“
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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