Društvo

DESET ARMIJA NA OBUCI U SRBIJI! Vojska Srbije ih obučavala za otkrivanje smrtonosnih hemikalija

P. Đurđević

28. 09. 2026. u 17:10

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U CENTRU atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO) Vojske Srbije u Kruševcu realizovan je međunarodni kurs detekcije i identifikacije toksičnih hemikalija koji su pohađali pripadnici oružanih snaga iz 10 zemalja, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

ДЕСЕТ АРМИЈА НА ОБУЦИ У СРБИЈИ! Војска Србије их обучавала за откривање смртоносних хемикалија

foto: Vojska Srbije

Tokom petodnevnog osposobljavanja, oficiri i podoficiri iz Angole, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Egipta, Grčke, Italije, Kine, Mađarske, Slovenije i Španije, unapredili su znanja o fizičko-hemijskim karakteristikama toksičnih hemikalija.

Takođe, obučili su se i za upotrebu uređaja za detekciju kontaminiranih materijala i pružanje prve pomoći u slučaju trovanja. 

Obuku su realizovali sertifikovani instruktori iz Centra ABHO.

Tokom perioda obuke, akcenat je bio na primeni procedura u realizaciji toksikoloških analiza vode, soli teških metala i hemijski kontaminiranih uzoraka uz upotrebu laboratorije za detekciju i identifikaciju otrovnih hemijskih supstanci.

Uspešna realizacija tog usavršavanja i veliko međunarodno interesovanje za učešće na obuci u Centru ABHO predstavlja još jednu potvrdu stručnosti instruktorskog kadra i kvaliteta obuke u Vojsci Srbije u oblasti atomsko-biološko-hemijske odbrane i daje podsticaj za dalje unapređenje vojno-vojne saradnje sa partnerskim državama, navodi se u saopštenju.

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