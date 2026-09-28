Zvezdina filijala razbila Partizanovu, het-trik napadača za 23 minuta (VIDEO)
Furtula heroj Grafosa
Goleada iza južne tribine Marakane! Fudbaleri Grafičara pobedili su ekipu Teleoptika rezultatom 4:1, u 11. kolu Prve lige Srbije, i zakucali ih za dno tabele!
Duel filijala Crvene zvezde i Partizana obeležio je trostruki strelac Nikola Furtula, koji je het-trik upotpunio za 23 minuta, dok je vodeći pogodak za Grafose delo Darka Lazića.
Iskusni štoper, nekadašnji prvotimac i same Zvezde, pogodio je mrežu Teleoptika u 15. minutu. Furtula je u 30. povisio na 2:0, a pre trećeg pogotka domaćeg tima u 44. minutu rezultat je nakratko smanjio Nikola Popović u 41. minutu.
Konačan rezultat Furtula je postavio u 53. minutu, a ovim trijumfom Grafičar je pobegao sa dna tabele i sada ima 10 bodova. S druge strane, Teleoptik je ostao na dole sa sedam - koliko imaju i Jedinstvo i Proleter, ali uz utakmicu manje.
Teleoptiku je ovo, inače, treći vezani poraz, dok su poslednji trijumf upisali 14. avgusta u Subotici (4:2).
U nastavku pogledajte golove:
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