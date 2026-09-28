Svet

POSREDNICI O PREGOVORIMA SAD I IRANA: Biće održani na osnovu iranskog predloga

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 15:23

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POSREDNICI između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi danas ili sutra odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Vašingtona, dok se iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Američkim Država, izjavio je zvaničnik upućen u pregovore.

ПОСРЕДНИЦИ О ПРЕГОВОРИМА САД И ИРАНА: Биће одржани на основу иранског предлога

Foto: Meysam Mirzadeh/Tasnim News Agency via AP

Kako je rekao za Rojters, očekuje se da će razgovori biti usredsređeni na izmenjenu verziju sedmodnevnog predloga koji je Iran izneo na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Iran želi da razgovori budu usmereni na pitanje prolaska kroz Ormuski moreuz i američku pomorsku blokadu, dok Vašington zahteva ustupke Teherana u vezi sa nuklearnim programom.

Iran je predložio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i nastavak nuklearnih pregovora u roku od nedelju dana ukoliko SAD ukinu pomorsku blokadu, uklone sankcije na prodaju nafte i ponovo uspostave prekid vatre širom regiona.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je taj predlog odbacio.

(Tanjug)

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