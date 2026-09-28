Svet

IZRAELSKI MINISTAR PRETI ZATVORENIKU: Želim da te ubijem

Novosti online

28. 09. 2026. u 16:52

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IZRAELSKI ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir objavio je video snimak na kojem u zatvoru preti Hasanu Salamehu, članu Hamasa osuđenom za organizovanje samoubilačkih napada 1996. godine, piše Jerusalem Post .

ИЗРАЕЛСКИ МИНИСТАР ПРЕТИ ЗАТВОРЕНИКУ: Желим да те убијем

Foto: Printskrin

- Želim da te ubijem. Želim da te pogubim - rekao je Ben-Gvir Salamehu.

Prema rečima ministra, snimak je napravljen tokom njegove posete zatvoru pre oko dve nedelje. Ben-Gvir je takođe rekao Salamehu da ga posle smrti čeka pakao.

- Ali, evo ja sam zadužen za pakao - dodao je ministar.

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