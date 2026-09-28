VESNA MEDENICA HITNO PREBAČENA U BOLNICU: Zadobila povrede glave u pritvoru

NEKADAŠNjA predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica hitno je iz pritvora u Spužu sprovedena u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, piše Pobjeda.

Foto: Borba.me

Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu Istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povredila glavu.

Nakon nezgode najpre je pregledao zatvorski lekar, posle čega je prevezena u Klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda.

Njen branilac, advokat Zdravko Begović, potvrdio je za Pobjedu da je Medenica imala nezgodu u Istražnom zatvoru, kao i da će lekari nakon pregleda utvrditi da li je reč o lakšim ili težim povredama.

Medenica se nalazi u pritvoru nakon što je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđena na deset godina zatvora.

Sud ju je oglasio krivom u dva slučaja protivzakonitog uticaja.

Pritvor joj je određen 28. februara, nakon što je uvažena žalba Specijalnog državnog tužilaštva, zbog opasnosti od bekstva.