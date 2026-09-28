Svet

MODŽTABA OTKRIO ŠTA SLEDI: Dušmani su pretrpeli bolne udarce, Arapsko more će uskoro biti oslobođeno

P. Đurđević

28. 09. 2026. u 15:09

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VRHOVNI lider Irana Modžtaba Hamnei izjavio je danas da su iranske snage potisnule neprijateljske snage iz voda kod južnog Irana ka Arapskom moru i poručio da će ih uskoro i odatle potisnuti.

МОЏТАБА ОТКРИО ШТА СЛЕДИ: Душмани су претрпели болне ударце, Арапско море ће ускоро бити ослобођено

Foto: Middle East Images/ABACA/Abaca Press/Mohd Izzuan Roslan/Alamy/Profimedia, Deposit/PromesaStudio

- Nakon što su pretrpeli bolne udarce od naših hrabrih boraca i čuvara Ormuskog moreuza, oni se ne usuđuju da krenu dalje od Arapskog mora - istakao je Hamnei, prenose mediji.

On je naveo da su "kada god su se usudili da to učine, samo sebi naneli štetu" i dodao da "se brzo približava vreme kada će i Arapsko more biti oslobođeno njihovog prisustva".

(Sputnjik)

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