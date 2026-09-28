MODŽTABA OTKRIO ŠTA SLEDI: Dušmani su pretrpeli bolne udarce, Arapsko more će uskoro biti oslobođeno
VRHOVNI lider Irana Modžtaba Hamnei izjavio je danas da su iranske snage potisnule neprijateljske snage iz voda kod južnog Irana ka Arapskom moru i poručio da će ih uskoro i odatle potisnuti.
- Nakon što su pretrpeli bolne udarce od naših hrabrih boraca i čuvara Ormuskog moreuza, oni se ne usuđuju da krenu dalje od Arapskog mora - istakao je Hamnei, prenose mediji.
On je naveo da su "kada god su se usudili da to učine, samo sebi naneli štetu" i dodao da "se brzo približava vreme kada će i Arapsko more biti oslobođeno njihovog prisustva".
(Sputnjik)
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