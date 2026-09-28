NE PRESTAJU optužbe Brisela da Rusija protiv članica EU vodi "hibridni rat".

Foto: Isai Hernández / Panthermedia / Profimedia

To je najlakši način da nastave širenje rusofobije kod svojih građana. Ako ne mogu Moskvu da optuže za nešto konkretno, onda mogu za navodne sajber-napade, da stoji iza napada dronom na aerodrom u Lajpcigu (bez dokaza), napade na železničku infrastrukturu u Poljskoj, navodno podmetanje požara.

Do sada su takve optužbe stizale od pojedinačnih zemalja, a sada pokušavaju da nađu mehanizam da to rade orkestrirano.

Zapravo, kada Nemačka optuži Rusiju za sajber-napad, da na to reaguju sve zemlje EU.

Interesantno je da na navodni "hibridni rat" traže rešenja oni koji ni trepnuli nisu nada je dignut u vazduh "Severni tok" kojim je ruski gas stizao do evropskih potrošača.

Novi sistem "hibridne odbrane" treba da bude jedna od tema sastanka ministara odbrane EU u Briselu.

Oni treba da razgovaraju o predlogu Evropske komisije za uspostavljanje novog Protokola o vanrednoj bezbednosti, koji bi mogao da bude aktiviran kada neka od članica bude izložena takvim napadima, kako bi se koordinisao zajednički odgovor.

Evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus rekao je da je, ukoliko se Evropa suočava sa hibridnim ratom, potrebna i "hibridna odbrana", odnosno unapred definisani načini odgovora, prenosi "Fajnenšel tajms".

Predloženi mehanizam podsećao bi na konsultacije predviđene Članom 4 NATO-a, koji se aktivira kada neka članica smatra da je njena bezbednost ugrožena. Međutim, pojedine zemlje strahuju da bi novi evropski mehanizam mogao da se preklapa sa procedurama NATO-a i dodatno zakomplikuje donošenje odluka.

Ne prestaju optužbe Brisela da Rusija protiv članica EU vodi "hibridni rat". To je najlakši način da nastave širenje rusofobije kod svojih građana. Ako ne mogu Moskvu da optuže za nešto konkretno, onda mogu za navodne sajber-napade, da stoji iza napada dronom na aerodrom u Lajpcigu (bez dokaza), napade na železničku infrastrukturu u Poljskoj, navodno podmetanje požara.

Do sada su takve optužbe stizale od pojedinačnih zemalja, a sada pokušavaju da nađu mehanizam da to rade orkestrirano. Zapravo, kada Nemačka optuži Rusiju za sajber-napad, da na to reaguju sve zemlje EU. Interesantno je da na navodni "hibridni rat" traže rešenja oni koji ni trepnuli nisu nada je dignut u vazduh "Severni tok" kojim je ruski gas stizao do evropskih potrošača.

Novi sistem "hibridne odbrane" treba da bude jedna od tema sastanka ministara odbrane EU u Briselu. Oni treba da razgovaraju o predlogu Evropske komisije za uspostavljanje novog Protokola o vanrednoj bezbednosti, koji bi mogao da bude aktiviran kada neka od članica bude izložena takvim napadima, kako bi se koordinisao zajednički odgovor.

Evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus rekao je da je, ukoliko se Evropa suočava sa hibridnim ratom, potrebna i "hibridna odbrana", odnosno unapred definisani načini odgovora, prenosi "Fajnenšel tajms".

Predloženi mehanizam podsećao bi na konsultacije predviđene Članom 4 NATO-a, koji se aktivira kada neka članica smatra da je njena bezbednost ugrožena.

Međutim, pojedine zemlje strahuju da bi novi evropski mehanizam mogao da se preklapa sa procedurama NATO-a i dodatno zakomplikuje donošenje odluka.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ranije je ocenila da evropske institucije i procesi odlučivanja ne prate novu bezbednosnu realnost i predložila evropski "plan za hibridne pretnje", koji bi omogućio zajednički odgovor na incidente koji ne predstavljaju "oružanu agresiju, ali ugrožavaju bezbednost evropskih zemalja".

Uprkos sve oštrijoj retorici Evrope, Rusija je više puta ponavljala da nema nikakvu nameru da napadne EU, ali je takođe upozorila da NATO i unija svojim akcijama rizikuju da hibridni rat protiv Rusije pretvore u konvencionalni.

Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin je na sednici Saveta za međunacionalne odnose rekao da se u svetu formiraju nove organizacije i pseudo nacionalni centri čija je svrha vođenje informacionog rata protiv Rusije.

Foto: Profimedia/ Alexander Kazakov / Zuma Press

Predsednik Rusije je ranije objasnio da Moskva nema nikakvu nameru da napada zemlje NATO, jer to nema nikakvog smisla. Takođe je istakao da zapadni političari redovno plaše svoje građane tzv. ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema, ali da ljudi shvataju da je sve to laž.

(RT Balkan)

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