Svet

DMITRIJEV ŽESTOKO ODGOVORIO KAJI KALAS: Mora da čita knjige kako bi postala pametnija

В. Н.

28. 09. 2026. u 15:06

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SPECIJALNI predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da je šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas jedna od brojnih „diverzija“ EU protiv Evrope.

ДМИТРИЈЕВ ЖЕСТОКО ОДГОВОРИО КАЈИ КАЛАС: Мора да чита књиге како би постала паметнија

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

- Kaja Kalas, koja i dalje mora da ‘čita knjige kako bi postala pametnija’, jedna je od mnogih ratnohuškačkih ‘diverzija’ EU protiv Evrope - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Dmitrijev je reagovao na objavu irskog novinara Čeja Bouza, u kojoj je preneta izjava Kalas da Rusija navodno priprema diverziju protiv demokratije Evropske unije.

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