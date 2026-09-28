SPECIJALNI predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da je šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas jedna od brojnih „diverzija“ EU protiv Evrope.

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- Kaja Kalas, koja i dalje mora da ‘čita knjige kako bi postala pametnija’, jedna je od mnogih ratnohuškačkih ‘diverzija’ EU protiv Evrope - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Dmitrijev je reagovao na objavu irskog novinara Čeja Bouza, u kojoj je preneta izjava Kalas da Rusija navodno priprema diverziju protiv demokratije Evropske unije.