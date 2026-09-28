LUKAŠENKO UPALIO ALARM U MINSKU: Presložio vojni vrh i poslao oštru poruku

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko imenovao je novog zamenika šefa svoje administracije, načelnika Generalštaba Oružanih snaga — prvog zamenika ministra odbrane.

Foto: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Doneo je 28 odluka o imenovanjima.

Pavel Muravejko imenovan je za zamenika šefa Lukašenkove administracije. Do sada je obavljao funkciju načelnika Generalštaba Oružanih snaga i prvog zamenika ministra odbrane.

Obrazlažući ovo imenovanje, Lukašenko je rekao da mu je, kao „glavnokomandujućem Oružanih snaga“, veoma važno da ima nekoliko različitih pogleda na situaciju u bezbednosnim strukturama zemlje.

- Vi ste, po mom mišljenju, pogodni za tu ulogu. Alternativno, konkurentno gledište mora da postoji na najvišem nivou. To mi je potrebno. Želim da naše Oružane snage budu spremne za najozbiljnije sukobe i situacije, kako bismo ih izbegli - poručio je Lukašenko.

Umesto Muravejka, za novog načelnika Generalštaba i prvog zamenika ministra odbrane imenovan je Vladimir Beli.

Lukašenko ga je upozorio da će „od danas, možda od sutra, biti pod ozbiljnim nadzorom, a možda ponegde i pod pritiskom predsednika, i to više ne samo preko Državnog sekretarijata, već i preko Administracije predsednika“.

- Tako se život namestio. Bez ljutnje, znate moj pristup. Moram da znam sve što se dešava u Oružanim snagama - rekao je Lukašenko.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja