LUKAŠENKO UPALIO ALARM U MINSKU: Presložio vojni vrh i poslao oštru poruku
PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko imenovao je novog zamenika šefa svoje administracije, načelnika Generalštaba Oružanih snaga — prvog zamenika ministra odbrane.
Doneo je 28 odluka o imenovanjima.
Pavel Muravejko imenovan je za zamenika šefa Lukašenkove administracije. Do sada je obavljao funkciju načelnika Generalštaba Oružanih snaga i prvog zamenika ministra odbrane.
Obrazlažući ovo imenovanje, Lukašenko je rekao da mu je, kao „glavnokomandujućem Oružanih snaga“, veoma važno da ima nekoliko različitih pogleda na situaciju u bezbednosnim strukturama zemlje.
- Vi ste, po mom mišljenju, pogodni za tu ulogu. Alternativno, konkurentno gledište mora da postoji na najvišem nivou. To mi je potrebno. Želim da naše Oružane snage budu spremne za najozbiljnije sukobe i situacije, kako bismo ih izbegli - poručio je Lukašenko.
Umesto Muravejka, za novog načelnika Generalštaba i prvog zamenika ministra odbrane imenovan je Vladimir Beli.
Lukašenko ga je upozorio da će „od danas, možda od sutra, biti pod ozbiljnim nadzorom, a možda ponegde i pod pritiskom predsednika, i to više ne samo preko Državnog sekretarijata, već i preko Administracije predsednika“.
- Tako se život namestio. Bez ljutnje, znate moj pristup. Moram da znam sve što se dešava u Oružanim snagama - rekao je Lukašenko.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TRAMP VRAĆA BELORUSIJU ZA SAVEZNIKA: SAD rade na velikom sporazumu
21. 09. 2026. u 17:17
PANIKA U HRVATSKOJ! Lukašenkov čovek stigao u Zagreb i to zbog čega
18. 09. 2026. u 07:12 >> 12:10
POČINjE! Lukašenko diže celu vojsku na noge, uključujući mobilizaciju!
11. 09. 2026. u 14:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)