Svet

TAJNI SASTANAK NETANJAHUA U EMIRATIMA: Od Mohameda bin Zajeda tražio jedno

D.D.

28. 09. 2026. u 14:53

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IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu tajno je tokom vikenda otputovao u Ujedinjene Arapske Emirate kako bi zatražio od predsednika UAE Mohameda bin Zajeda da demantuje navode da ga je upozorio na neposrednu pretnju od palestinske militantne grupe Hamas uoči napada izvedenog 7. oktobra 2023. godine na jug Izraela, izjavile su dve osobe koje imaju saznanja o tome.

ТАЈНИ САСТАНАК НЕТАНЈАХУА У ЕМИРАТИМА: Од Мохамеда бин Заједа тражио једно

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

On je juče održao sastanak u trajanju od sat vremena sa predsednikom UAE, objavio je Kanal 12.

Jedna osoba upoznata sa slučajem navodi da su razgovori bili usredsređeni na izveštaj koji je izraelski dnevni list "Harec" objavio početkom meseca, a u kome se navodi da je lider UAE upozorio Netanjahua na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Prema osobi koja tvrdi da ima neposredna saznanja o sastanku, Netanjahu je zatražio od Mohameda bin Zajeda da demantuje te navode.

Netanjahuov kabinet je prethodno demantovao izveštaj lista "Harec".

Ta osoba, kao i jedan regionalni zvaničnik upoznat sa sastankom, govorili su pod uslovom da ne budu imenovani.

Ministarstvo spoljnih poslova UAE odbilo je da komentariše izveštaje o sastanku, međutim, navelo je da održava "otvorene i direktne kanale komunikacije" sa Izraelom i da deli "sve relevantne obaveštajne podatke".

Iz Netanjahuovog kabineta za sada nema komentara.

(Tanjug)

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