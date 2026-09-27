AMERIKA SPREMA UDAR! Pentagon razrađuje plan za invaziju na Kubu!
TENZIJE oko ovog ostrva traju još od trenutka kada se Tramp vratio na mesto predsednika SAD.
SAD razmatraju raspoređivanje dodatnih vojnih jedinica u zonu odgovornosti Južne komande (Southern Command) usled rastućih tenzija oko Kube. Prema navodima CBS News-a, to bi moglo biti deo priprema za vojnu operaciju protiv te ostrvske države.
Dokument ne ukazuje na to da su jedinice već dobile naređenja za raspoređivanje; reč je samo o proceni njihove dostupnosti. Prema izveštaju, vojne jedinice bi mogle biti potrebne u roku od 90 do 120 dana. Među njima su bataljon za borbenu podršku zadužen za transport, održavanje, gorivo i snabdevanje, zatim inženjerijski bataljon, kao i ekspediciona komanda za logističku podršku.
Američka vojska takođe razmatra raspoređivanje medicinske brigade, jedinice za hitne hirurške intervencije i brigade vojne policije. Ova poslednja je obično zadužena za bezbednost, pritvaranje pojedinaca i druge zadatke sprovođenja zakona.
U tom kontekstu, predsednik Donald Tramp je u subotu izjavio novinarima da ne veruje da će američka vojska biti uvučena u novu kubansku krizu. Naveo je da bi Vašington i Havana mogli da postignu sporazum. „Kuba je u stanju ozbiljnog propadanja. Želimo da pomognemo Kubi. Želimo da otvorimo Kubu za naš narod”, rekao je Tramp.
Istovremeno, kako napominje CBS News, ovo planiranje predstavlja samo jedan od primera kako SAD postepeno pojačavaju fokus na Kubu. Ranije ove godine, američka vojska je sprovela izviđačke operacije na morskom dnu i duž prilaza ostrvu. Određene vazduhoplovne jedinice takođe su stavljene u stanje visoke pripravnosti, a ljudstvo je pripremano za potencijalno raspoređivanje, iako ti planovi na kraju nisu realizovani.
U julu su se pojavili izveštaji da američki vojni planeri razmatraju različite opcije za potencijalnu akciju protiv Kube, konkretno vazdušno-desantnu operaciju koja bi uključivala hiljade vojnika. Ipak, američki zvaničnici su u to vreme naglašavali da takvo planiranje za slučaj vanrednih situacija ne podrazumeva odluku predsednika ili Pentagona da se operacija zaista i pokrene.
Istovremeno, Trampova administracija pojačava ekonomski pritisak na Havanu. SAD su uvele sankcije kubanskim kompanijama i zvaničnicima, ciljajući, između ostalog, subjekte povezane sa vojnim istraživanjima i industrijom nikla. Na Generalnoj skupštini UN, Tramp je izjavio da Vašington teži „suštinskim promenama” na ostrvu i predvideo pad kubanske komunističke vlade.
AMERIČKA POLITIKA
Kao što je agencija UNIAN ranije izvestila, Tramp je naveo da je pitanje Tajvana samo kratko pomenuto tokom njegovog sastanka sa Si Đinpingom i da mu nije posvećena značajna pažnja. Kineski lider je pozvao SAD da se usprotive nezavisnosti Tajvana, ali Tramp nije dao nikakve naznake o promeni američkog stava.
Takođe je objavljeno da je Tramp pozvao Putina na samit G20 na Floridi – potez za koji posmatrači smatraju da bi se mogao tumačiti kao znak odobravanja ruske agresije na NATO. Učešće na takvom međunarodnom skupu omogućilo bi Kremlju da ruskoj javnosti pokaže da se Putin vratio u krug svetskih lidera, uprkos izolaciji u kojoj se našao nakon invazije na Ukrajinu.
(Unian.net)
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