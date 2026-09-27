ILI NORMALAN RAD VLADE ILI.. Fico: Vanredni izbori mogući su već u januaru

SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je da bi u toj zemlji već u januaru mogli da budu održani vanredni parlamentarni izbori ukoliko koalicioni partneri ne budu mogli da garantuju stabilno funkcionisanje vlade i većinu u parlamentu.

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Fico je, gostujući na televiziji TA3, rekao da od lidera SNS-a Andreja Danka i ministra životne sredine Tomasa Tarabe očekuje garancije da će vlada moći nesmetano da funkcioniše.

-Mogu mirno da računam na to da će izbori biti u januaru, rekao je Fico, dodajući da će, ukoliko koalicioni partneri odluče da destabilizuju vladu, morati da računaju i na mogućnost vanrednih izbora.

Spor između Danka i Tarabe traje već nekoliko meseci. SNS zahteva Tarabin odlazak sa funkcije ministra životne sredine, dok je Fico naveo da želi da povuče predlog za njegovo razrešenje koji je ranije uputio predsedniku Petru Pelegriniju.

-Zaboravite na mene, da ću ja ovo rešavati. Previše ste veliki momci da ne biste to sami rešili, poručio je Fico Danku i Tarabi.

Slovački premijer je ocenio i da problemi postoje u poslaničkim klubovima Slovačke narodne stranke (SNS) i stranke Glas, dok je za svoju stranku Smer naveo da je stabilna. Kao dodatni rizik za funkcionisanje vlade označio je moguće dalje prelaske poslanika iz koalicionih klubova.

Fico je rekao i da je njegova stranka spremna da, ukoliko dođe do vanrednih izbora, ode u opoziciju.

-Smer je spreman da bude i u opoziciji. Sačekaćemo u opoziciji na sledeći dobar rezultat, to je normalno, rekao je Fico.

Fico je rekao da bi vanredni izbori mogli biti održani usvajanjem ustavnog zakona kojim bi se skratio izborni mandat.

-Ova situacija može da se reši samo standardnim ustavnim putem, a to su vanredni izbori, rekao je Fico.

On je naveo da, ukoliko Danko i Taraba žele da redovni izbori budu održani u septembru 2027. godine, moraju da se ponašaju u skladu s tim i obezbede stabilnost vladajuće koalicije.

Fico je najavio da će se sutra sastati sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem i zatražiti povlačenje predloga za smenu ministra životne sredine Tomaša Tarabe.

Prema njegovim rečima, ukoliko koalicioni partneri ne pruže potrebne garancije i dođe do raspada vlade, odgovornost za vanredne izbore snosiće Danko i Taraba.

Danko je na Ficove izjave reagovao video-snimkom, optuživši premijera za "demagogiju i laž".

-Prihvatamo da ćemo biti budale kada zajedno sa opozicijom smenimo Tarabu. Ali vi nećete biti budale kada zajedno sa opozicijom izglasate vanredne izbore?, poručio je Danko.

SNS i dalje insistira na Tarabinom odlasku sa čela Ministarstva životne sredine, a Danko je ranije najavio mogućnost da njegova stranka iskoristi parlamentarnu proceduru za glasanje o Tarabinom razrešenju.

(Tanjug)

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