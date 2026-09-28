NOVA ŠANSA ZA 5.000 EVRA: Produžen rok za subvencije, ali novac se deli do utroška

KO PLANIRA kupovinu električnog automobila ima još vremena za prijavu, rok za subvencije pomeren je za dva meseca.

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Rok za prijavu za državne subvencije za kupovinu novih električnih vozila produžen je za dva meseca. Umesto do 30. septembra, zahtevi će moći da se podnose do 1. decembra 2026. godine, objavljeno je u „Službenom glasniku“, piše Tanjug.

To znači da građani, preduzetnici i firme koji planiraju kupovinu novog električnog vozila imaju dodatno vreme da podnesu zahtev za subvenciju.

Prijava traje do 1. decembra

Elektronsko prijavljivanje za subvencionisanu kupovinu novih električnih vozila počelo je 1. marta 2026. godine, a prvobitni rok za podnošenje zahteva bio je 30. septembar.

Novom odlukom rok je produžen do 1. decembra.

Zahtevi se podnose elektronskim putem preko Portala eUprava, a pravo na subvenciju mogu da ostvare građani, preduzetnici i privredna društva koji ispunjavaju propisane uslove.

Novac se dodeljuje dok ima sredstava

Važna stavka za sve koji planiraju da se prijave jeste način na koji se subvencije dodeljuju.

Zahtevi se obrađuju po redosledu pristizanja i urednosti, sve dok ima raspoloživih sredstava predviđenih budžetom.

Drugim rečima, samo produženje roka ne znači da će novac biti dostupan za sve zainteresovane do poslednjeg dana.

Ako se predviđena sredstva potroše ranije, mogućnost dodele subvencije zavisiće od raspoloživog budžeta.

Zbog toga je za zainteresovane kupce važno da ne čekaju poslednji trenutak za podnošenje dokumentacije.

Ko može da podnese zahtev?

Za subvenciju mogu da se prijave različite kategorije kupaca – građani, preduzetnici i privredna društva.

Uslov je da se radi o novom električnom vozilu i da podnosilac zahteva ispunjava pravila propisana programom državne podrške.

Prijava se obavlja elektronski, što znači da zainteresovani kupci postupak započinju preko Portala eUprava.

Šta produženje roka znači za kupce?

Produžavanje roka može biti značajno za one koji su planirali kupovinu električnog automobila, ali do sada nisu završili potrebnu dokumentaciju ili kupovinu.

Umesto prvobitnog roka 30. septembra, sada imaju mogućnost da zahtev podnesu do 1. decembra 2026. godine.

Ipak, treba imati u vidu da se subvencije ne dodeljuju automatski samom prijavom. Zahtev mora biti uredan i ispunjavati sve propisane uslove, a sredstva se odobravaju prema redosledu pristiglih zahteva.

Prijava je elektronska

Elektronski sistem prijavljivanja uveden je kako bi građani, preduzetnici i firme mogli da podnesu zahtev za subvencionisanu kupovinu električnog vozila putem Portala eUprava.

Prijave za program počele su 1. marta 2026. godine.

S obzirom na to da se sredstva dodeljuju do njihovog utroška, zainteresovani kupci trebalo bi da provere sve uslove programa i pripreme dokumentaciju pre podnošenja zahteva.

Novi krajnji rok za podnošenje zahteva je 1. decembar 2026. godine, ali će se subvencije dodeljivati samo dok bude bilo raspoloživih sredstava u budžetu.

(BizPortal)

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