PREDSEDNIK Volodimir Zelenski saopštio je da su Oružane snage Ukrajine (VSU) postigle uspehe u sektoru Limana u Donjeckoj oblasti, kao i na još jednom delu fronta gde deluju jedinice Vazdušno-jurišnih snaga (verovatno se misli na deo gde se spajaju Donjecka, Dnjepropetrovska i Zaporoška oblast).

Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

Šef države je ovu informaciju objavio na svom Telegram kanalu.

Naveo je da je uspeh u sektoru Limana postignut u okviru operacije „Vivaldi”.

„Naše trupe su postigle važne rezultate u sektoru Limana u Donjeckoj oblasti u okviru operacije ’Vivaldi’, a jedinice Vazdušno-jurišnih snaga učinile su isto tokom još jedne naše operacije aktivne odbrane. Uništavanje okupatora se nastavlja, a konkretni ciljevi se ispunjavaju. Danas sam primio izveštaj od vrhovnog komandanta VSU, Mihaila Drapatog. Sveukupno, tokom protekle nedelje, naše jedinice su neutralisale 10.660 ruskih vojnika – poginulih ili ranjenih – na svim aktivnim sektorima fronta. I svaki takav ruski gubitak potkrepljen je video-snimkom”, napisao je predsednik.

Foto: strana.one/telegram/zelenskiy/official



Dodao je da se najintenzivnija borbena dejstva odvijaju u sektorima Pokrovska, Kostjantinjivke i Limana. Pored toga, borbene aktivnosti se sprovode u Zaporoškoj, Harkovskoj i Sumskoj oblasti.

Ranije smo izvestili da su VSU uspešno oslobodile naselja Šandriholove i Derilovo u sektoru Limana.

Ranije je Sibiha izjavio da se humanitarna kriza pogoršava u okupiranom gradu Oleški u Hersonskoj oblasti. Rusija je ponovo izvela masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Ukrajina je izvela napad na rafineriju nafte „Iljski” u Krasnodarskom kraju i na postrojenje u blizini Rostova. Ukrajinski TV kanali su obustavili emitovanje programa zbog napada na centre za obradu podataka. U Žitomiru je u ruskom napadu potpuno uništeno skladište najvećeg ukrajinskog proizvođača sladoleda.

RUSI TVRDE DAJE FORMIRAN „KOTAO” ZA VSU

Ruski izvori tvrde da se za Oružane snage Ukrajine (VSU) formirao „kotao” (opkoljavanje) na severu Harkovske oblasti, sa centrom oko sela Reznjikovo, koje se nalazi severno od Velikog Burluka.

Ovu informaciju objavili su Ministarstvo odbrane Rusije i ruski kanali na društvenim mrežama posvećeni vojnim temama.

Foto: DeepState

Oni tvrde da su ukrajinske snage blokirane kod Reznjikova; ruske trupe su navodno izvele manevar dubokog obuhvata, odsekavši tu jedinicu od glavnine snaga zauzimanjem sela Blagodatno, Nefedovka i Vasiljevka.

Ministarstvo odbrane Rusije je takođe danas saopštilo da su zauzeta sela Petropavlovka i Lozova, koja se nalaze na prilazima Velikom Burluku.

Objavljeni su i snimci na kojima se navodno vide ruske trupe u selu Olhovatka, blizu Malog Burluka.

Ukrajinska grupa za praćenje situacije „Deep State” nije potvrdila ovo napredovanje. Prema njihovim mapama, Reznjikovo i ostala pomenuta naselja nalaze se duboko unutar teritorije pod kontrolom Ukrajine.

Foto: DeepState

Ni drugi ukrajinski izvori nisu potvrdili formiranje obruča u ovoj oblasti.



Pojedini ruski vojni kanali takođe su izrazili sumnju u izveštaje o „reznjikovskom kotlu”, navodeći da ne postoji objektivna potvrda ruske kontrole nad celokupnom oblašću južno od Reznjikova. Ranije je vojni stručnjak Konstantin Mašovec izvestio o usporavanju tempa ofanzive VSU na spoju Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti.

ctrana.one

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