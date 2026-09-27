"SEVERNA KOREJA UČI OD UKRAJINE" Budanov: Uvode nove tipove oružja, već prave dronove za jednokratnu upotrebu
SEVERNA Koreja koristi iskustva iz rata u Ukrajini za unapređenje svog naoružanja, uključujući usvajanje novih tipova oružja i proizvodnju dronova, izjavio je šef kabineta ukrajinskog predsednika Kirilo Budanov, upozoravajući da svet mora da vidi tu povezanost dok još ima vremena.
On je u intervjuu za "Newsforce" naveo da, pored isporuke oružja i materijala Rusiji, Severna Koreja šalje i svoje vojnike da direktno učestvuju u ratu protiv Ukrajine.
- Takođe uvodi u naoružanje nove tipove oružja, od kojih su neki ruske proizvodnje. U Severnoj Koreji je već uspostavljena masovna proizvodnja udarnih dronova za jednokratnu upotrebu - rekao je Budanov.
Ocenio je da militarizacija Severne Koreje ne doprinosi stabilnosti na Korejskom poluostrvu.
Budanov je upozorio i na mogućnost da incident na liniji razdvajanja između Južne i Severne Koreje dovede do šire eskalacije.
- Situacija se pogoršava iz dana u dan. Samo je pitanje vremena kada može da se dogodi okidač koji će dovesti do nekontrolisanih posledica - rekao je on.
Ukrajinski zvaničnici su još 2024. godine počeli da izveštavaju o slanju severnokorejskih vojnika u Rusiju radi učešća u ratu protiv Ukrajine.
Pjongjang je u aprilu 2025. zvanično priznao učešće svojih vojnika u ratu na strani Rusije.
Prema podacima koje su iznosili ukrajinski i američki zvaničnici, hiljade severnokorejskih vojnika bile su raspoređene u Rusiji, uključujući Kursku oblast.
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