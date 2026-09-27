Svet

BRUTALNI "PANCIR" U MOĆNOM DEJSTVU SKRŠIO OSAM "FLAMINGA": Ukrajinski ponos u prašini, Rusi obarali rakete kao na traci

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

27. 09. 2026. u 18:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSADA zenitnog raketno-topovskog sistema „Pancir-S“ uništila je tri krstareće rakete „Flamingo“ koje su letele ka Moskvi u noći između 19. i 20. septembra, saopštio je komandir posade sa pozivnim znakom „Barnaul“.

БРУТАЛНИ ПАНЦИР У МОЋНОМ ДЕЈСТВУ СКРШИО ОСАМ ФЛАМИНГА: Украјински понос у прашини, Руси обарали ракете као на траци

Foto: Printskrin/X/Massimo Frantarelli

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, u noći između 19. i 20. septembra posade PVO oborile su 1.600 vazdušnih ciljeva, među kojima je bilo osam visokobrzinskih mlaznih krstarećih raketa „Flamingo“.

 - Tokom borbenog dežurstva posada našeg borbenog vozila uništila je osam vazdušnih ciljeva, od kojih su tri bile krstareće rakete tipa ’Flamingo’ - rekao je „Barnaul“ na snimku koji je objavilo Ministarstvo odbrane.

U Ministarstvu su istakli da je uništavanje tri takve rakete zaredom od strane jedne posade prvi takav slučaj u istoriji napada na Moskvu.

BONUS VIDEO: KATASTROFA U MOSKVI: Logistički centar i skladište nafte u plamenu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru