POSADA zenitnog raketno-topovskog sistema „Pancir-S“ uništila je tri krstareće rakete „Flamingo“ koje su letele ka Moskvi u noći između 19. i 20. septembra, saopštio je komandir posade sa pozivnim znakom „Barnaul“.

Foto: Printskrin/X/Massimo Frantarelli

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, u noći između 19. i 20. septembra posade PVO oborile su 1.600 vazdušnih ciljeva, među kojima je bilo osam visokobrzinskih mlaznih krstarećih raketa „Flamingo“.

- Tokom borbenog dežurstva posada našeg borbenog vozila uništila je osam vazdušnih ciljeva, od kojih su tri bile krstareće rakete tipa ’Flamingo’ - rekao je „Barnaul“ na snimku koji je objavilo Ministarstvo odbrane.

U Ministarstvu su istakli da je uništavanje tri takve rakete zaredom od strane jedne posade prvi takav slučaj u istoriji napada na Moskvu.

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