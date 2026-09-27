BRUTALNI "PANCIR" U MOĆNOM DEJSTVU SKRŠIO OSAM "FLAMINGA": Ukrajinski ponos u prašini, Rusi obarali rakete kao na traci
POSADA zenitnog raketno-topovskog sistema „Pancir-S“ uništila je tri krstareće rakete „Flamingo“ koje su letele ka Moskvi u noći između 19. i 20. septembra, saopštio je komandir posade sa pozivnim znakom „Barnaul“.
Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, u noći između 19. i 20. septembra posade PVO oborile su 1.600 vazdušnih ciljeva, među kojima je bilo osam visokobrzinskih mlaznih krstarećih raketa „Flamingo“.
- Tokom borbenog dežurstva posada našeg borbenog vozila uništila je osam vazdušnih ciljeva, od kojih su tri bile krstareće rakete tipa ’Flamingo’ - rekao je „Barnaul“ na snimku koji je objavilo Ministarstvo odbrane.
U Ministarstvu su istakli da je uništavanje tri takve rakete zaredom od strane jedne posade prvi takav slučaj u istoriji napada na Moskvu.
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