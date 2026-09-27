AMERIČKI PILOTI U STRAHU: Kinezi izbacili raketnu zver HQ-20 koja ruši sve pred sobom! Ovo su specifikacije (VIDEO)

KINESKI sistem protivvazdušne odbrane srednjeg dometa HQ-20 prvi put je uočen u operativnoj upotrebi u okviru Narodne oslobodilačke armije, nakon što je sistem javno predstavljen u oktobru 2025. godine.

Foto: printskrin ilitarywatchmagazine.com

Prikazivanje ovog sistema tokom vežbi sa bojevim gađanjem izazvalo je posebnu pažnju jer se o njemu do tada znalo relativno malo. Kineski državni mediji opisali su taj događaj kao demonstraciju višeslojne mreže protivvazdušne i protivraketne odbrane, pri čemu je HQ-20 prikazan uz sisteme HQ-11, HQ-22A, HQ-9, HQ-19 i HQ-29. Ovaj raspored je ilustrovao sve više diferenciran kineski pristup, u kojem su različite klase presretača namenjene različitim segmentima spektra visine i dometa, dok su istovremeno povezane putem šire mreže radara, veza za prenos podataka i komandnih sistema.



Dok su Rusija i Severna Koreja nesrazmerno mnogo ulagale u uvođenje naprednih zemaljskih sistema protivvazdušne odbrane na račun lovačke avijacije, a zemlje Zapada ulagale relativno malo u protivvazdušnu odbranu dajući prednost avijaciji, Kina je zadržala status svetskog lidera u obe oblasti istovremeno. Zemaljski sistemi su projektovani tako da dopunjuju sposobnosti lovaca i sistema za rano upozoravanje i kontrolu iz vazduha (AEW&C), poput J-20 i KJ-500, pri čemu vazduhoplovne snage deluju kao „množitelji borbene moći” za njih, između ostalog i obezbeđivanjem podataka za navođenje na cilj. Međutim, eksploatacija vazduhoplovnih sredstava je znatno skuplja, zbog čega se zemaljski sistemi smatraju isplativijim rešenjem za mnoge odbrambene zadatke. Rusko-ukrajinski sukob je istakao ključni značaj sistema srednjeg dometa, a očekuje se da će HQ-20 biti jedan od vodećih sistema u toj kategoriji.

Sistem HQ-20 koristi veliko vozilo sa osam točkova koje služi za transport, podizanje i lansiranje raketa, a nosi osam relativno uskih kontejnera sa raketama. Ova konfiguracija površno podseća na arhitekturu lansera mnogo veće porodice sistema HQ-9, ali veći broj manjih presretača omogućava sistemu HQ-20 znatno veći broj raketa spremnih za dejstvo po jednom vozilu. Očekuje se da će ovaj sistem biti direktan naslednik starijih varijanti sistema HQ-16. Ovakva konfiguracija ukazuje na osnovnu namenu sistema: obezbeđivanje gustog međusloja između kineskih sistema protivvazduhoplovne odbrane kraćeg dometa i najmoćnijih presretača dugog dometa.

Foto: printskrin Youtube/ OXIDER



Procene zasnovane na javno dostupnim podacima uglavnom svrstavaju osnovnu verziju sistema HQ-22 u kategoriju srednjeg do gornjeg opsega srednjeg dometa, iako precizni dometi dejstva nisu zvanično objavljeni. Procene značajno variraju; pojedini izvori navode efektivni domet od približno 150–160 kilometara, dok druge procene ukazuju na znatno drugačije vrednosti. Sistem koristi arhitekturu vertikalnog lansiranja – kao i svi savremeni kineski sistemi protivvazduhoplovne odbrane – što omogućava ispaljivanje raketa bez prethodnog okretanja čitavog lansirnog vozila ka cilju koji se približava; reč je o mogućnosti koju Sjedinjene Države trenutno nastoje da implementiraju kod svog glavnog sistema protivvazduhoplovne odbrane, MIM-104 Patriot.



Svako lansirno vozilo sistema HQ-22 može da nosi osam presretača spremnih za dejstvo pre nego što bude potrebno ponovno punjenje, čime se obezbeđuje znatno veća gustina raketa u odnosu na lansere koji nose manji broj većih projektila. Ovo je sve važnije jer se savremene jedinice protivvazduhoplovne odbrane suočavaju ne samo sa skupim avionima i balističkim raketama, već i sa velikim brojem relativno jeftinih bespilotnih sistema i krstarećih raketa. Sistem koji je u stanju da brzo angažuje veći broj presretača u zoni dejstva može potencijalno da održi višu stopu paljbe tokom masovnog napada (napada zasićenjem). On dodaje gust međusloj u kojem se može rasporediti veći broj nešto manjih presretača protiv ciljeva čije uništavanje ne opravdava nužno upotrebu najvećih kineskih raketa zemlja-vazduh, poput onih iz porodice HQ-9.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta