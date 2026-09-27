ZELENSKI SA POBEDE PREŠAO NA KRAJ RATA: Kijev jača diplomatske aktivnosti kako bi osigurao da Rusija okonča rat

UKRAJINA će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promeni stav Moskve i doprinese okončanju rata, najavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

-Biće mnogo diplomatske aktivnosti u narednim danima i tokom oktobra kako bi se promenila situacija i pozicija Moskve-", rekao je Zelenski, prenosi Suspilne.

-On je dodao da Ukrajina na tome sarađuje sa SAD, evropskim zemljama, Kanadom, Japanom i drugim državama koje je podržavaju.

-Zelenski je takođe pozvao na dodatni pritisak na Moskvu kroz, kako je naveo, zakon američkog senatora Lindzija Grejema o pooštravanju sankcija Rusiji i druge mehanizme.

-Ukrajinski predsednik je rekao da ukrajinske obaveštajne službe imaju informacije prema kojima ruske vlasti žele da prošire ratne aktivnosti i na druge države ili regione, pozivajući partnere na "preventivnu zaštitu".

-Zelenski se 22. septembra sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku. On je tada ponovio da je spreman da se sastane sa Putinom "u bilo kom trenutku", podseća ukrajinski javni emiter.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta