RUSKA vojska uspostavila je kontrolu nad naseljem Hripuni u Harkovskoj oblasti. Nastavljeni su napadi na centre za vezu i logistiku, kao i na brodove koje koriste ukrajinske snage. Ukrajinski vojnici tajno napuštaju položaje u Zaporoškoj oblasti.

Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Najvažnije sa novog brifinga Ministarstva odbrane Rusije:

*Oružane snage Rusije uspostavile su kontrolu nad naseljem Hripuni u Harkovskoj oblasti;

*Grupa trupa „Centar“ je tokom proteklog dana zauzela 94 zgrade i likvidirala više od 30 ukrajinskih vojnika u Dobropolju u DNR;

Ruske snage vode borbe za naselja Gračovka, Lukašovo i Nesterno u Harkovskoj oblasti;

Grupa trupa „Sever“ nastavlja borbe za Prikolotno u Harkovskoj oblasti;

Ruske snage nastavljaju da stežu obruč oko ukrajinskih jedinica na severoistoku Harkovske oblasti i proširuju spoljnu zonu kontrole;

Tokom proteklog dana ruske snage su sprečile dva pokušaja ukrajinskih jedinica da izađu iz okruženja u rejonu Nefedovke u Harkovskoj oblasti;

Ukrajinske snage su u obruču u Harkovskoj oblasti tokom proteklog dana izgubile do 60 vojnika i dva borbena oklopna vozila, tvrdi rusko Ministarstvo odbrane;

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 230 vojnika i uništile 12 automobila i dva artiljerijska oruđa, među kojima i haubicu M777 američke proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 230 vojnika i uništile borbeno oklopno vozilo "kozak", 28 automobila i tri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 420 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila "kozak", 14 automobila, četiri artiljerijska oruđa i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 290 vojnika i uništile tri borbena oklopna vozila, 10 automobila i tri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 45 vojnika i uništile 19 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Ruska protivvazdušna odbrana je tokom proteklog dana oborila četiri navođene avio-bombe, jedan projektil sistema HIMARS i 505 ukrajinskih dronova;

Ukrajinske jedinice su tokom proteklog dana u zoni borbenih dejstava izgubile oko 1.515 vojnika.

Nastavljeni napadi na logistiku

Oružane snage Rusije nastavljaju sa napadima na centre za vezu i logistiku, kao i na brodove koje koriste ukrajinske snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Tokom dana u napadu dronovima poraženi su:

U Kijevu: centar za obradu podataka kompanije „Omega telekom“, koji je jedan od glavnih pružalaca usluga brzog interneta za Oružane snage Ukrajine (VSU), uključujući skladištenje velikih količina podataka;

centar za obradu podataka kompanije „Kijevstar“, jednog od najvećih kompanija za usluge mobilne telefonije i brzog interneta za VSU;

U Odesi: logistički centar kompanije „Nova pošta“ koji se koristio za skladištenje vojnog tereta.

Osim toga, tokom plovidbe je pogođen teretni brod koji je prevozio vojnu opremu i robu dvostruke namene u luku Odesa radi snabdevanja VSU.

sputnikportal.rs

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