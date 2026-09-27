Izveštaj sa fronta: VSU izgubio više od 1500 ljudi, ruske snage nastavljaju napade na ukrajinsku logistiku
RUSKA vojska uspostavila je kontrolu nad naseljem Hripuni u Harkovskoj oblasti. Nastavljeni su napadi na centre za vezu i logistiku, kao i na brodove koje koriste ukrajinske snage. Ukrajinski vojnici tajno napuštaju položaje u Zaporoškoj oblasti.
Najvažnije sa novog brifinga Ministarstva odbrane Rusije:
*Oružane snage Rusije uspostavile su kontrolu nad naseljem Hripuni u Harkovskoj oblasti;
*Grupa trupa „Centar“ je tokom proteklog dana zauzela 94 zgrade i likvidirala više od 30 ukrajinskih vojnika u Dobropolju u DNR;
Ruske snage vode borbe za naselja Gračovka, Lukašovo i Nesterno u Harkovskoj oblasti;
Grupa trupa „Sever“ nastavlja borbe za Prikolotno u Harkovskoj oblasti;
Ruske snage nastavljaju da stežu obruč oko ukrajinskih jedinica na severoistoku Harkovske oblasti i proširuju spoljnu zonu kontrole;
Tokom proteklog dana ruske snage su sprečile dva pokušaja ukrajinskih jedinica da izađu iz okruženja u rejonu Nefedovke u Harkovskoj oblasti;
Ukrajinske snage su u obruču u Harkovskoj oblasti tokom proteklog dana izgubile do 60 vojnika i dva borbena oklopna vozila, tvrdi rusko Ministarstvo odbrane;
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 230 vojnika i uništile 12 automobila i dva artiljerijska oruđa, među kojima i haubicu M777 američke proizvodnje.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 230 vojnika i uništile borbeno oklopno vozilo "kozak", 28 automobila i tri artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 420 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila "kozak", 14 automobila, četiri artiljerijska oruđa i tri stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 290 vojnika i uništile tri borbena oklopna vozila, 10 automobila i tri artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 45 vojnika i uništile 19 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za radio-elektronsku borbu.
Ruska protivvazdušna odbrana je tokom proteklog dana oborila četiri navođene avio-bombe, jedan projektil sistema HIMARS i 505 ukrajinskih dronova;
Ukrajinske jedinice su tokom proteklog dana u zoni borbenih dejstava izgubile oko 1.515 vojnika.
Nastavljeni napadi na logistiku
Oružane snage Rusije nastavljaju sa napadima na centre za vezu i logistiku, kao i na brodove koje koriste ukrajinske snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Tokom dana u napadu dronovima poraženi su:
U Kijevu: centar za obradu podataka kompanije „Omega telekom“, koji je jedan od glavnih pružalaca usluga brzog interneta za Oružane snage Ukrajine (VSU), uključujući skladištenje velikih količina podataka;
centar za obradu podataka kompanije „Kijevstar“, jednog od najvećih kompanija za usluge mobilne telefonije i brzog interneta za VSU;
U Odesi: logistički centar kompanije „Nova pošta“ koji se koristio za skladištenje vojnog tereta.
Osim toga, tokom plovidbe je pogođen teretni brod koji je prevozio vojnu opremu i robu dvostruke namene u luku Odesa radi snabdevanja VSU.
sputnikportal.rs
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