Svet

BERNAM STRAHUJE OD NOVIH SUKOBA: Parada kroz katoličko uporište ponovo podigla tenzije

P. Đurđević

27. 09. 2026. u 11:19

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PREMIJER Velike Britanije Endi Bernam pozvao je danas na smirivanje tenzija uoči najavljene parade protestantskog Oranž reda kroz ulicu Garvagi u Portadunu u Severnoj Irskoj, dok je parada, kojoj je u poslednjem trenutku dato odobrenje, izazvala proteste lokalnog katoličkog stanovništva.

БЕРНАМ СТРАХУЈЕ ОД НОВИХ СУКОБА: Парада кроз католичко упориште поново подигла тензије

Foto: Jon Super (STR)

Bernam je, javlja BCC, rekao da je razgovarao sa britanskim ministrom za Severnu Irsku Krisom Brajantom, kao i sa premijerom Irske Mihalom Martinom, i apelovao na sve strane da ostanu mirne.

- Znam da je situacija napeta i apelujem na smirenost sa svih strana. U Severnoj Irskoj ostvaren je veliki napredak i ne želimo da vidimo da se stvari vraćaju unazad", rekao je Bernam za britanski javni servis.

Parada je trebalo da počne u 8 časova ujutru po lokalnom vremenu, ali još uvek nije bila krenula. Njeno održavanje odobreno je nakon višednevnog pravnog spora, a ruta prolazi ulicom Garvagi, poznatim uporištem irskih nacionalista u Portadunu, pojašnjava BBC.

Parada protestanata nije prolazila ulicom Garvagi od 1998. godine, nakon višegodišnjih sukoba između protestantskih unionista i katoličkih stanovnika koji podržavaju ujedinjenje Irske.

(Tanjug)

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