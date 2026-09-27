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ZAČARANI KRUG SE NE PREKIDA! Arakči: Ormuz nije Trampov – Teheran postavio uslove, Vašington ih odbacuje

P. Đurđević

27. 09. 2026. u 11:10

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IRAN ne odustaje od uslova za ponovno otvaranje Ormuškog moreuza, uprkos tome što je američki predsednik Donald Tramp poručio da odbacuje predlog Teherana.

ЗАЧАРАНИ КРУГ СЕ НЕ ПРЕКИДА! Аракчи: Ормуз није Трампов – Техеран поставио услове, Вашингтон их одбацује

foto: Foad Ashtari / Zuma Press / Profimedia

- Naši uslovi su jasni i svako kretanje ka ponovnom otvaranju Ormuškog moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova. Nećemo promeniti taj stav - izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, prenela je iranska državna televizija.

Teheran je prethodno, preko posrednika, dostavio Vašingtonu predlog po kome bi Ormus mogao da bude ponovo otvoren u roku od sedam dana nakon prihvatanja dogovora. Prema izveštajima više medija, iranski uslovi uključuju ukidanje američke pomorske blokade i ublažavanje ograničenja na izvoz iranske nafte, kao i prekid neprijateljstava.

Tramp je, međutim, u subotu izjavio da je „odbacio“ iranski predlog, uz tvrdnju da Teheran želi dogovor jer se suočava sa ozbiljnim ekonomskim pritiskom.

Arakči istovremeno naglašava da Iran nije zatvorio vrata diplomatiji i pregovorima, ali ni da ne namerava da odustane od onoga što smatra svojim pravima.

Posebnu pažnju izazvala je i Trampova objava fotografije Ormuškog moreuza uz poruku „Trampov moreuz“, objavljena nakon što je Teheran predstavio plan za njegovo ponovno otvaranje.

Ipak, diplomatska slika nije sasvim zatvorena. Rojters navodi da, uprkos Trampovoj javnoj izjavi, posrednici koji učestvuju u kontaktima Vašingtona i Teherana nisu zvanično saopštili da su SAD formalno odbacile čitav plan.

Ormus ostaje od ključnog značaja za svetsku trgovinu energentima, pa svaka neizvesnost oko njegovog statusa ima posledice daleko izvan Bliskog istoka. Zbog toga će naredni potezi Vašingtona i Teherana biti pažljivo praćeni na svetskim tržištima.

(Politika onlajn)

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