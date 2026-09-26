RASPAD SISTEMA, MERCOVA PODRŠKA PALA NA 19 ODSTO: AFD sve popularnija, vladajuća koalicija broji poslednje dane
Rejting bloka Hrišćansko-demokratske i Hrišćansko-socijalne unije (CDU/CSU) na čijem je čelu kancelar Nemačke Fridrih Merc, pao je na 19 odsto, pokazuju rezultati ankete instituta Insa za list „Bild“.
Prema rezultatima ankete, kada bi izbori za Bundestag bili održani ovog vikenda, za CDU/CSU glasalo bi svega 19 odsto ispitanika.
Na prvom mestu po podršci nalazi se desničarska stranka „Alternativa za Nemačku“ (AfD) sa 29 odsto. Na trećem mestu su „Zeleni“ sa 15 odsto, sledi Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) sa 14 odsto, dok se stranka „Levica“ nalazi na petom mestu sa 10 odsto podrške birača.
Anketa je sprovedena od 21. do 25. septembra na uzorku od 1.203 ispitanika. Statistička greška iznosi 2,9 procentnih poena.
Ranije je istraživanje instituta Forsa za televizijske kanale RTL i N-TV pokazalo da je podrška radu nemačkog kancelara Fridriha Merca pala na rekordno nizak nivo od 10 odsto.
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