STRAHUJU ZA KLJUČNU BAZU: Blokade puteva, dronovi i ilegalno oružje mogli bi da poremete operacije

NOVA izraelska analiza upozorava na scenario u kojem bi kombinacija ilegalnog oružja, mogućih nemira i aktivnosti koje Izrael pripisuje Iranu mogla da ugrozi funkcionisanje ključnih baza izraelskog ratnog vazduhoplovstva i ograniči sposobnost Izraela da izvodi vazdušne operacije tokom sukoba na više frontova, preneo je danas Izrael Hajom.

Foto: Isai Hernández/Panthermedia/Profimedia

Dokument pod nazivom "Okolina Nevatima: referentni scenario", na koji se poziva izraelski list izradili su bivši bezbednosni i vojni zvaničnici.

U fokusu je vazduhoplovna baza Nevatim, u kojoj su stacionirani avioni F-35, jedinice za teški transport i izraelski državni avion "Krilo Ciona".

Prema dokumentu, rizik ne predstavlja nijedan od navedenih faktora pojedinačno, već njihovo istovremeno delovanje tokom regionalnog sukoba.

Blokiranje puteva ka bazama, pucanje na avione na zemlji ili upotreba dronova mogli bi, kako se navodi, da privremeno onemoguće deo letelica i uspore tempo vazdušnih operacija.

Autori dokumenta ukazuju na događaje iz maja 2021. godine, kada su tokom sukoba u Gazi i nemira u Izraelu bili blokirani glavni putevi u Negevu.

Tada su rezervni piloti do baze Nevatim stizali uz bezbednosnu pratnju, dok je obližnje naselje Nevatim bilo praktično izolovano oko 24 sata.

Autori dokumenta se pozivaju i na izveštaj izraelskog državnog kontrolora iz aprila 2026. godine, prema kojem su zabeleženi incidenti pucnjave čiji su meci dospeli unutar baze, kao i slučajevi upotrebe dronova.

Izraelska policija procenjuje da u Negevu postoji oko 130.000 komada ilegalnog oružja. Dodatnu zabrinutost, prema nalazima dokumenta, izaziva Iran.

Baza Nevatim bila je meta iranskih raketnih napada 2024. godine, dok su izraelske vlasti saopštile da su otkrile mreže za špijunažu čiji su pripadnici navodno prikupljali podatke o vojnim bazama.

U dokumentu se, međutim, ne tvrdi da Iran stoji iza ukupnih zaliha ilegalnog oružja u Negevu, već upozorava da bi postojeća infrastruktura mogla biti iskorišćena u slučaju šireg sukoba.

Prema scenariju koji se opisuje u analizi, potencijalna kombinacija blokiranih puteva, smanjenog kapaciteta baze, napada na avione na zemlji i spoljnog napada mogla bi da izazove poremećaje koji bi se odrazili i na druge frontove.

Autori naglašavaju da se rizik ne odnosi na beduinsku zajednicu u celini, već na ono što opisuju kao "naoružanu manjinu" koja bi mogla da iskoristi slabiju kontrolu države u pojedinim delovima Negeva.

U zaključku dokumenta navodi se da bi područje oko Nevatima moglo da predstavlja svojevrsnu "unutrašnju liniju fronta" izraelskog ratnog vazduhoplovstva, gde bi poremećaji u funkcionisanju baza mogli početi na putevima i u njihovoj okolini, pre nego što sukob preraste u vazdušne operacije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: IZRAEL RAZMENjUJE VATRU SA HEZBOLAHOM: Naser meta vazdušnog napada