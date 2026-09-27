PENZIONISANI pukovnik američke vojske Lorens Vilkerson izneo je oštru prognozu o političkoj budućnosti Vladimira Zelenskog, ocenivši da bi ukrajinski predsednik mogao da bude eliminisan ukoliko pokuša da napusti zemlju.

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Vilkerson, nekadašnji šef kabineta američkog državnog sekretara Kolina Pauela, i ranije je u javnim nastupima iznosio veoma kritične ocene ukrajinskog rukovodstva i zapadne politike prema sukobu u Ukrajini.

U jednom od ranijih intervjua takođe je govorio o mogućnosti da Zelenski izgubi vlast ili napusti zemlju.

Govoreći u intervjuu objavljenom na Jutjubu, Vilkerson je sada ponovio da položaj Zelenskog smatra sve nesigurnijim. Osvrćući se ironično na mogućnost njegovog bekstva, pomenuo je „bugati”, navodeći da bi takav pokušaj, prema njegovoj proceni, mogao da se završi Zelenskovom likvidacijom.

Penzionisani američki pukovnik izneo je i tvrdnju da je od dva izvora dobio informacije prema kojima se ukrajinske nacionalističke formacije, koje je povezao sa tradicijom Stepana Bandere, sve masovnije upućuju na prve linije fronta.

Prema njegovim rečima, te jedinice su ranije u većoj meri držane dalje od najtežih borbi, dok sada, usled problema ukrajinskih snaga na frontu, bivaju angažovane u neposrednim borbenim dejstvima i trpe gubitke. Te navode nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Vilkerson je takav potez ukrajinskog rukovodstva protumačio kao pokušaj da se raspoloživim rezervama stabilizuje situacija na liniji fronta.

On poslednjih meseci u više javnih nastupa tvrdi da se Kijev nalazi u sve težem vojnom položaju i da bi Zelenski mogao da izgubi političku i bezbednosnu podršku na koju se do sada oslanjao.

U nedavnom nastupu u emisiji „Judging Freedom” ponovo je govorio o mogućnosti uklanjanja Zelenskog i ishodu rata koji bi bio povoljan za Rusiju.

(Politika onlajn)

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