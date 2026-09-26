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PRONAĐENO JOŠ JEDNO TELO U RUŠEVINAMA: Jezivi prizori u Atini, snažna eksplozija odjeknula naseljem (FOTO)

Танјуг

26. 09. 2026. u 11:37

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JOŠ jedno telo, za koje se veruje da pripada muškarcu, pronađeno je jutros u ruševinama zgrade koja se u petak srušila nakon eksplozije u Ulici Lisikrat u Plaki u centru Atine, čime je broj poginulih porastao na dva, dok se četiri osobe i dalje vode kao nestale, objavio je "Katimerini".

ПРОНАЂЕНО ЈОШ ЈЕДНО ТЕЛО У РУШЕВИНАМА: Језиви призори у Атини, снажна експлозија одјекнула насељем (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Vatrogasci nastavljaju potragu i uklanjanje ruševina, a u akciji učestvuje 30 vatrogasaca sa šest vozila, tri psa za traganje i spasavanje, geofonima i specijalnim kamerama.

Zbog mogućnosti da se u ruševinama nalaze preživeli, materijal se uklanja veoma oprezno.

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Ranije je pronađeno i telo žene, čiji identitet još nije utvrđen. U zgradi su, prema dosadašnjim informacijama, živeli stariji britanski par i četvoro Amerikanaca koji su iznajmljivali stan.

U eksploziji, koja se dogodila juče posle 7.30, pričinjena je velika šteta na susednim objektima i parkiranim vozilima.

Dve žene su spasene iz susedne zgrade i prevezene u bolnicu, dok je još jedna osoba lakše povređena.

Trebalo je da se turisti u petak u 15 časova prijave na atinskom aerodromu zbog leta, ali se nisu pojavili, rekao je policijski zvaničnik. Uzrok eksplozije još nije utvrđen. Istražitelji proveravaju i mogućnost curenja prirodnog gasa, budući da je zgrada ranije imala gasnu instalaciju.

Foto: Фото: Танјуг/AP Photo/Yorgos Karahalis

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Policija je za sada isključila mogućnost krivičnog dela. Gradonačelnik Atine Haris Dukas rekao je da je eksplozija verovatno povezana sa gasnom infrastrukturom.

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