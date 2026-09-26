PRONAĐENO JOŠ JEDNO TELO U RUŠEVINAMA: Jezivi prizori u Atini, snažna eksplozija odjeknula naseljem (FOTO)

JOŠ jedno telo, za koje se veruje da pripada muškarcu, pronađeno je jutros u ruševinama zgrade koja se u petak srušila nakon eksplozije u Ulici Lisikrat u Plaki u centru Atine, čime je broj poginulih porastao na dva, dok se četiri osobe i dalje vode kao nestale, objavio je "Katimerini".

Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Vatrogasci nastavljaju potragu i uklanjanje ruševina, a u akciji učestvuje 30 vatrogasaca sa šest vozila, tri psa za traganje i spasavanje, geofonima i specijalnim kamerama.

Zbog mogućnosti da se u ruševinama nalaze preživeli, materijal se uklanja veoma oprezno.

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Ranije je pronađeno i telo žene, čiji identitet još nije utvrđen. U zgradi su, prema dosadašnjim informacijama, živeli stariji britanski par i četvoro Amerikanaca koji su iznajmljivali stan.

U eksploziji, koja se dogodila juče posle 7.30, pričinjena je velika šteta na susednim objektima i parkiranim vozilima.

Dve žene su spasene iz susedne zgrade i prevezene u bolnicu, dok je još jedna osoba lakše povređena.

Trebalo je da se turisti u petak u 15 časova prijave na atinskom aerodromu zbog leta, ali se nisu pojavili, rekao je policijski zvaničnik. Uzrok eksplozije još nije utvrđen. Istražitelji proveravaju i mogućnost curenja prirodnog gasa, budući da je zgrada ranije imala gasnu instalaciju.

Policija je za sada isključila mogućnost krivičnog dela. Gradonačelnik Atine Haris Dukas rekao je da je eksplozija verovatno povezana sa gasnom infrastrukturom.

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