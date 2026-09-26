TRAMP PREDLOŽIO ZELENSKOM SASTANAK SA PUTINOM U MOSKVI: Kijev ekspresno demantovao navode o poseti Rusiji

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predložio je ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom da otputuje u Moskvu na sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, objavio je Blumberg pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom.

Foto: AI generated/ChatGPT

Kancelarija predsednika Ukrajine, nedugo zatim, negirala je da je takav predlog upućen. Prema navodima izvora agencije, Tramp je taj predlog izneo tokom susreta sa Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Zelenski je, prema istim izvorima, odbio predlog, a izvori bliski ukrajinskom predsedniku naveli su da ga je posebno uznemirilo to što mu je Tramp predložio da otputuje u Moskvu. Kancelarija predsednika Ukrajine negirala je, međutim, da je Tramp predložio Zelenskom odlazak u Moskvu, objavio je novinar "Fajnenšel tajmsa" Kristofer Miler.

Prema izvorima na koje se poziva Miler, Tramp i Zelenski razgovarali su o mogućnosti održavanja trilateralnih pregovora, ali Tramp nije predložio Zelenskom da otputuje u Moskvu na sastanak sa Putinom. Kremlj je u više navrata saopštavao da bi sastanak Putina i Zelenskog mogao da bude održan u Moskvi.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je 23. septembra da je stav Moskve poznat i da Zelenski može da dođe u Moskvu ukoliko to želi, uz garancije bezbednosti. Na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, dopisnik ruske državne televizije pokušao je da pita Zelenskog kada će posetiti Moskvu. Zelenski ga je u početku ignorisao, ali je na kraju, ne okrećući se prema novinaru, odgovorio: "Na raketi".

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