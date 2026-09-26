KIJEV DRUGI DAN POD ŽESTOKIM UDARIMA: Šestoro poginulih, desetine povređeno u ruskim napadima na Ukrajinu

U RUSKIM napadima širom Ukrajine tokom prethodnog dana poginulo je šest osoba, a 45 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti 26. septembra.

Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

U ruskim napadima širom Ukrajine tokom prethodnog dana poginulo je šest osoba, a 45 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti 26. septembra.

Kijev je drugi dan zaredom bio meta ruskih napada mlaznim dronovima. Do 10 časova po lokalnom vremenu, uzbuna za vazdušnu opasnost u glavnom gradu oglašena je pet puta. U napadima na četiri gradska okruga povređeno je pet osoba, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

U Kijevskoj oblasti povređene su još dve osobe u Borispoljskom okrugu, jugoistočno od glavnog grada, saopštila je ukrajinska Služba za vanredne situacije.

Uz napade na Kijev i susedne oblasti, ruske snage su tokom noći 26. septembra lansirale na Ukrajinu 173 drona tipa „šahed“, od kojih je 50 bilo na mlazni pogon, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana presrela je 134 drona. Pogoci dronova zabeleženi su na 19 lokacija, a pad delova oborenih letelica na osam lokacija, navodi se u izveštaju.

U Donjeckoj oblasti u ruskim napadima poginule su dve osobe u gradu Družkivki, dok je osam ljudi povređeno širom oblasti, rekao je guverner Vadim Filaškin.

U Zaporoškoj oblasti poginule su dve žene, a sedam osoba je povređeno u ruskim napadima na grad Zaporožje i Zaporoški okrug, saopštile su lokalne vlasti.

U Sumskoj oblasti u napadu ruskog drona poginuo je muškarac star 69 godina. U napadima ruskim navođenim bombama povređeno je deset osoba, među kojima su beba stara mesec i po dana i dečak od 15 godina, saopštile su lokalne vlasti.

U drugim napadima ruskih dronova u toj oblasti povređeni su i muškarac star 75 godina i devojčica od 14 godina.

U Hersonskoj oblasti ruski napadi bili su usmereni na 35 naseljenih mesta. Jedna osoba je poginula, a tri su povređene, rekao je guverner Oleksandr Prokudin.

U Harkovskoj oblasti u ruskim napadima povređene su četiri osobe u gradu Harkovu, kao i muškarac star 27 godina u selu Zoločiv, saopštio je guverner Oleg Sinjegubov.

U Dnjepropetrovskoj oblasti četiri osobe su povređene u ruskim napadima na Nikopoljski okrug. Dvoje povređenih je hospitalizovano, a jedna osoba je u teškom stanju, rekao je guverner Oleksandr Ganža.

(Kijev independent)