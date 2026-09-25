GINU KAO MUVE, JEZIVI SNIMCI: Ovo je bila poslednja stvar koju su Ukrajinci u kotlu Dobropolja u životu videli
RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji prikazuje borbena dejstva operatera dronova iz 61. gardijske brigade mornaričke pešadije. Naši dronovi uništavaju ukrajinske militante.
„Sve logističke rute Oružanih snaga Ukrajine koje vode ka tom naselju nalaze se pod punom kontrolom i danonoćnim nadzorom ruskih operatera dronova”, naglasilo je rusko Ministarstvo odbrane.
To omogućava ruskim trupama da uspešno osujete pokušaje neprijatelja da se probije iz okruženja, dodalo je Ministarstvo odbrane Rusije. Takve pokušaje preduzimaju jedinice 4. i 15. brigade Nacionalne garde Ukrajine, koje su opkoljene u području Dobropolja.
Napomenuto je da je Dobropolje, u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), snažno utvrđeno uporište Oružanih snaga Ukrajine i važno saobraćajno čvorište. Kroz njega prolazi jedna od glavnih linija snabdevanja neprijatelja iz Dnjepropetrovske oblasti.
Ranije je saopšteno da je neprijatelj izgubio više od 170 boraca u okruženju kod Dobropolja od trenutka kada je formiran obruč. U međuvremenu, jedinice grupe snaga „Centar” nastavljaju da stežu obruč oko neprijateljskih snaga.
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