RUSKI "VARVARI" NEPREMOSTIVA PREPREKA ZA UKRAJINCE: Novo oružje preti čak i jurišnim letelicama
PRIPOADNICI ruske vojske izvestili su o upotrebi novih dronova-presretača „Varvar” za borbu protiv ukrajinskih dronova u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR).
„Varvari” su jedinicama isporučeni pre nekoliko nedelja. Veći su od drugih presretača koji se trenutno koriste i dizajnirani su, između ostalog, za suprotstavljanje velikim dronovima, uključujući heksakoptere.
Ova letelica može da dostigne brzinu od skoro 250 kilometara na sat i da deluje na udaljenosti do dva kilometra. Integrisani sistem sa elementima veštačke inteligencije otkriva cilj i izračunava putanju prilaska.
„Kinetičkim udarom na cilj, oni obaraju dronove sa benzinskim motorom i jurišne letelice velikog dometa”, rekao je komandir voda Remir Hamidulin.
Presretače koriste jedinice 30. motorizovane streljačke brigade Grupe snaga „Centar” u oblasti Dobropolja. Tamo su raspoređeni i punktovi za vazdušno osmatranje. Ukoliko se otkrije dron, vozila se zaustavljaju, a informacije o cilju prenose se susednim punktovima.
Prema rečima zamenika komandira voda Konstantina Malkova, obrasci aktivnosti ukrajinskih dronova razlikuju se u zavisnosti od doba dana. Noću jedinica detektuje jurišne dronove koji pokušavaju da zaobiđu položaje na poljima, dok tokom dana otkrivaju dronove koji napadaju vozila.
„Noću lete jurišne letelice. One gađaju položaje i ne kreću se našim rutama, već preko polja. Tokom dana, ’horneti’ uglavnom gađaju vozila”, rekao je Malkov.
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