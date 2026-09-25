Svet

RUSI MASOVNO IZAŠLI NA IZBORE: „Jedinstvena Rusija“ osvojila 349 od 450 mandata

P. Đurđević

25. 09. 2026. u 11:16

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„JEDINSTVENA Rusija“ osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450 mandata, saopštila je Ela Pamfilova, predsednik Centralne izborne komisije.

РУСИ МАСОВНО ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ: „Јединствена Русија“ освојила 349 од 450 мандата

foto: Šarifulin Valeriй / Zuma Press / Profimedia

Prema njenim rečima, na izbore je izašlo 59,80 odsto stanovništva, odnosno 67,4 miliona građana.

Izlaznost na izborima za deveti saziv Dume je oborila rekord u odnosu na poslednje tri kampanje, navela je ona.

Izbori u atmosferi stalnih pretnji

Prema njenim rečima, izbori su održani u atmosferi neprekidnih pretnji od strane protivnika, ali Kijev i njegovi sponzori nisu uspeli da osujete proces.

Od početka izborne kampanje u Rusiji do 22. septembra zabeleženo je oko 28 miliona potencijalno opasnih napada na resurse Centralne izborne komisije Rusije, navela je ona.

Tokom izbornog perioda, ruski izborni sistem je zabeležio 13 talasa ciljanih DDoS napada, ukupnog trajanja od 468 minuta.

Između 18. i 22. septembra zabeleženo je više od 14,7 miliona potencijalno opasnih napada na izborne resurse, navela je Pamfilova.

Pamfilova je dodala i da je protivnik tokom izbornih dana namerno gađao zgrade u kojima su bile smeštene izborne komisije - oštećeno je ili uništeno 75 objekata.

(Sputnjik)

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