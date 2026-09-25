RUSI MASOVNO IZAŠLI NA IZBORE: „Jedinstvena Rusija“ osvojila 349 od 450 mandata
„JEDINSTVENA Rusija“ osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450 mandata, saopštila je Ela Pamfilova, predsednik Centralne izborne komisije.
Prema njenim rečima, na izbore je izašlo 59,80 odsto stanovništva, odnosno 67,4 miliona građana.
Izlaznost na izborima za deveti saziv Dume je oborila rekord u odnosu na poslednje tri kampanje, navela je ona.
Izbori u atmosferi stalnih pretnji
Prema njenim rečima, izbori su održani u atmosferi neprekidnih pretnji od strane protivnika, ali Kijev i njegovi sponzori nisu uspeli da osujete proces.
Od početka izborne kampanje u Rusiji do 22. septembra zabeleženo je oko 28 miliona potencijalno opasnih napada na resurse Centralne izborne komisije Rusije, navela je ona.
Tokom izbornog perioda, ruski izborni sistem je zabeležio 13 talasa ciljanih DDoS napada, ukupnog trajanja od 468 minuta.
Između 18. i 22. septembra zabeleženo je više od 14,7 miliona potencijalno opasnih napada na izborne resurse, navela je Pamfilova.
Pamfilova je dodala i da je protivnik tokom izbornih dana namerno gađao zgrade u kojima su bile smeštene izborne komisije - oštećeno je ili uništeno 75 objekata.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RUSKO NEBO POSTALO LOVIŠTE ZA DRONOVE: PVO skršila neverovatnih 592 letelica
25. 09. 2026. u 10:10
RUSKA MACOLA SMLATILA UKRAJINSKU LOGISTIKU: Moskva otkrila mete noćne ofanzive
25. 09. 2026. u 09:57
„NE ČAČKAJTE RUSKOG MEDVEDA“ Le Pen upozorila Francusku na opasnu igru sa nuklearnom silom
25. 09. 2026. u 09:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)