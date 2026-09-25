NAPAD Oružanih snaga Ukrajine na humanitarni konvoj iz Omske oblasti, koji je putovao u zonu Specijalne vojne operacije, predstavlja ratni zločin.

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Na taj način kijevski režim nastoji da stvori nepodnošljive uslove za život, izjavio je ambasador za zločine kijevskog režima Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, prenosi TASS.

Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko izjavio je da su tri civila poginula u napadu Oružanih snaga Ukrajine na humanitarni konvoj koji je iz Omske oblasti putovao u zonu SVO, dok je još jedna osoba ranjena i ukazuje joj se pomoć.

- Atentat na civilno stanovništvo, dodatno otežan namernim napadima na civilne volontere koji dopremaju humanitarnu pomoć u zonu u kojoj Kijev nastoji da stvori nepodnošljive uslove za život, predstavlja ratni zločin. Ovaj čin samo dodatno potvrđuje da je Zelenskom potreban rat upravo protiv civilnog stanovništva i stvaranje izuzetno teških uslova za preživljavanje - napisao je Mirošnik na Telegramu.

Ranije je guverner Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki istakao da su u napadu Oružanih snaga Ukrajine na humanitarni konvoj poginula tri volontera iz Omske oblasti, dok su dvojica ranjena.

(RT Balkan)

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