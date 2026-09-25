RUSKO Ministarstvo odbrane prikazalo je uništavanje militanata avio-bombama FAB-500.

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Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji prikazuje vatrene udare po ukrajinskim borcima u zoni specijalne vojne operacije. Piloti Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izveli su napade koristeći avionske bombe FAB-500, opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.

Jedan od udara izveden je u blizini sela Majaki, u Kramatorskom okrugu Donjecke Narodne Republike. Na toj lokaciji nalazio se punkt za privremeni razmeštaj jedne odvojene planinsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine.

Piloti su takođe uspeli da pogode centar za upravljanje dronovima koji je pripadao 475. odvojenom jurišnom puku Oružanih snaga Ukrajine. Taj centar se nalazio u blizini sela Svitličnoje, u Harkovskoj oblasti.

Ranije je saopšteno da su avioni taktičke avijacije Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izveli udare na ciljeve Oružanih snaga Ukrajine u Hotinu i Družkovki. Tom prilikom, piloti su koristili avio-bombe FAB-1500.

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